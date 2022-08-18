«طشة» مطعم يقدم أكلات من كل المحافظات بأيادى «شيفات ستات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أكلات «صعيدى، إسكندرانى، بدوى، فلاحى»، وغيرها اجتمعت فى مكان واحد داخل مطعم «طشة» الذى يروّج لثقافات مختلفة بالأكل، تتفنن به مجموعة من النساء فى إعداد الأطباق والطواجن المتميزة، من بينهن الشيف نجلاء أنور، التى عشقت الطهى منذ صغرها، وقررت احترافه من خلال إعداد وجبات من الأكل البيتى.

انضمام الشيف نجلاء لمطبخ «طشة»

تحكى صاحبة الـ50 عاماً، أن ترشيحها للانضمام لمطبخ المطعم جاء من قِبل إحدى صديقاتها التى جربت أكلها وأشادت به، وفى وقت قصير انضمت إلى أسرة المكان، وبدأت رحلة إشباع شغفها وممارسة هوايتها المفضّلة، خاصة بعد رحيل شريك حياتها: «لما مات وسابنى عِشت فترة صعبة جداً، وماعرفتش أخرج منها غير بشغلى».

أصبحت «نجلاء» جزءاً من المكان، أحبته وكأنه مشروعها الخاص الذى طالما حلمت به، تتفنّن فى طهى الأصناف المتنوعة حتى لاقت إعجاب الزبائن، سواء من المصريين أو الأجانب، الذين يتردّدون على المطعم الموجود فى منطقة وسط البلد: «قدرنا بعد فترة صغيرة يكون لينا شهرة والناس عرفانا وبتحب أكلنا».

تحضر «نجلاء» فى تمام الثانية ظهراً، تبدّل ملابسها وتبدأ جولتها داخل المطبخ، تجهز أدواتها وترتب الخامات حسب احتياجاتها بمساعدة سيدتين أخريين: «إحنا فريق صغير، لكن وقت ضغط الشغل بتلاقينا قد المسئولية ومش بندخر أى جهد للمكان، لأننا بنعتبره بيتنا».

هواية «نجلاء» تتحول لاحتراف

لم يكن الطهى مجرد هواية بالنسبة لـ«نجلاء»، بل تحول الأمر إلى احتراف، من خلال حصولها على عدة كورسات قبل البدء فى العمل لتزويد خبرتها والاستعداد لمهمتها الجديدة: «أى ست بتعرف تطبخ، لكن حبيت أعرف أكتر وأكتر، وحصلت على شهادة عن سلامة الغذاء، واتفرجت على كبار الشيفات، ودلوقتى مفيش أكلة ماباعرفش أعملها»، مشيرة إلى أن مسئولية الإشراف على مطبخ لا تتوقف عند متابعة الأكل فقط، بل الاهتمام بنظافة المكان وتذوق الأصناف والتأكد من مكوناتها حتى تقدم للزبائن فى أبهى صورة: «الأكل معمول بمزاج يخلى اللى يجربه مرة لازم يزورنا تانى».

«طشة» مشروع عمرو لنشر ثقافة الأكل المصرى

فكرة المطعم راودت عمرو كيلانى، مدير المكان، وأراد تنفيذها فى سيوة من خلال عمل «كامب» ملحق بمطعم لخدمة المكان، لكنه استقر فى النهاية على افتتاحه فى القاهرة بروح النوبة وديكورها الجذاب وأغنياتها المميزة، التى تتردّد داخل المكان على مدار اليوم.

الاستعانة بفريق نسائى من ربات البيوت

يحكى صاحب الـ31 عاماً، أنه بدأ تنفيذ الفكرة داخل شقة، وعمل لفترة بنظام توصيل الطلبات للمنازل، حتى تمكن من افتتاح المطعم قبل عام تقريباً، وقرر الاستعانة بفريق نسائى من ربات البيوت، لإعداد الأصناف المختلفة، حتى تخرج بمذاق «بيتى أصيل»، لتحقيق هدف المكان الذى يسعى لتقديم أكل زمان بنكهة بيتى خالصة تضم جميع الثقافات فى مصر: «حبينا نقدم تجربة مختلفة للناس اللى ماداقتش أكل محافظات تانية، وكمان الأجانب اللى موجودين فى المنطقة اللى بيمثلوا جزء كبير من زباينا وبينبهروا بالأكل والتنوع اللى موجود فى المطبخ المصرى، وده شجعنا نستعين بسيدات من محافظات مختلفة وراهنا عليهم وقدروا ينجحوا».