إذا كان الطقس شديد الحرارة.. جرب ري النباتات تدريجيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

في الطقس شديد الحرارة يمكن أن يكون من المفيد ري نباتاتك تدريجيا بمقدار رشة في المرة الواحدة تقريبا.

ويعطي النهج التدريجي النباتات، بشكل أكبر ،فرصة لامتصاص المياه بوتيرتها، بحسب مجموعة "بيلارجونيوم فور يوروب" المتخصصة في زراعة نبات اللقلقي.

لا يمكن للتربة الجافة استقبال كل المياه دفعة واحدة ولكن يمكنها استقبالها فقط بشكل تدريجي، و تخزنها حتى تتمكن الجذور من امتصاصه.

والقيام بعير ذلك سوف يعني رش الكثير من المياه على النباتات مرة واحدة أن بعضه سوف يمر سريعا عبر التربة فقط.

وقد لا يتم خسارة المياه ولكن في حال عدم قدرتها على التسرب وتراكمت في قاع الأصيص، قد تتعفن جذور النبات.

وبالتالي فإنه عندما يرى المرء مياه فائضة، عليه أن يتركها تنساب أو يقم بتصريفها.

يجب عدم الاستهانة بمقدار المياه الذي تحتاجه النباتات. فينصح مزارعو اللقلقي بكوب من المياه لكل لقلقي في أصيص من الحجم الطبيعي أو نحو 10 % من حجم الأصيص في المياه.

وهذا يعني أن أصيص يبلغ حجمه 80 سنتيمترا سوف يحتاج لنحو 5ر2 لتر.

غير أن النباتات تحتاج قدر أكبر من المياه في حال كان هناك معدل أعلى من التبخر عندما يكون الطقس حارا.

ولا ينصح المزارعون سوى بري المياه في الصباح أو المساء، ومرتين يوميا إذا كان الطقس شديد الحرارة.

ومن الأفضل أيضا القيام مباشرة بري التربة القريبة من النباتات.