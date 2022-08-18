نصائح للتخلص من اضطراب النوم عند الأطفال في إجازة الصيف.. خديهم بالهداوة «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

شكاوى كثيرة من قبل الأمهات بخصوص تعمد الأطفال السهر لوقت متأخر خلال فترة إجازة منتصف العام وفصل الصيف، إذ يفضل البعض القيام بمشاهدة الأفلام السينمائية والبرامج التليفزيونية مع الألعاب المختلفة التي يقضون فيها وقتًا كبيرا، مما يسبب القلق للأمهات لرغبتهن في الحفاظ على صحة أولادهن.

نصائح للتخلص من اضطرابات النوم

حددت نهى إيهاب، متخصص في علم النوم واضطراباته، روتين النوم لمساعدة الأطفال خلال فترة الاجازة، فضلا عن كيفية التخلص من اضطرابات النوم والعادات الصحية المناسبة للأطفال، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»: «تعد مشكلة السهر لوقت متأخر من الليل أمر يعيشه كل البيوت وتعاني منه الأمهات، خاصة خلال فترة الإجازة، إذ يرغب الأطفال الاستمتاع بالوقت خاصة في فصل الصيف».

وأضافت نهى إيهاب، خلال تحديد الطرق المفضلة لنوم صحي وهادئ للأطفال،: «محتاجين تنظيم الوقت ووقت محدد للنوم، مش في يوم وليلة هيغير، الطفل إما يدخل في حالة اضطراب سيئة وربط المشاعر المختلفة أثناء النوم، المفروض نرجع كل يوم نصف ساعة بالراحة، فرصة مع قرب موعد الدراسة، مع الثبات عليها كل لمدة يومين، يعني لو بينام الساعة 3، نحدد له نصف ساعة بدري، وهكذا كل يوم حتى يعود لحياته الطبيعية، من غير مجهود والجسم هياخد على الميعاد الجديد وفهم الأوردر الجديد، مينفعش نرجع بشكل أكبر من كده».

«لما نيجي نسهر منزودش عن ساعة زيادة»، بتلك العبارة واصلت نهى إيهاب، متخصص في علم النوم واضطراباته، الحديث إذ تضيف: «يجب أن يكون روتين النوم ثابتا، حتى يستطيع المخ التعامل معه، باعتباره ارتباط شرطي، يجب ترك مساحة كبيرة للطفل للحديث والتعبير عما بداخله لو عايز يعبر عن اللي جواه في صورة قصة نسمحله ونديله مساحته، حتى لا يترجم بداخله في صيغة عنف وشقاوة وعدم سماع للكلام، ممكن نشغل أصوات الطبيعة قبل النوم سواء صوت البحر والعصافير والبيانو، مع رش عطر هادئ في الغرفة للمساعدة على الاسترخاء».

أطعمة مشجعة لنوم أفضل

وعن الأطعمة المفضل تناولها قبل الخلود للنوم، قالت: «يفضل الزبادي وعليها بذور الشيا، حتى يحصل الجسم على قدر كبير من البروتينات ويساعد على تقوية العضلات، مع الموز الذي يحتوي على الماغنيسيوم الذي يعتبر مهدئا طبيعيا، كما ينصح بعدم تناول المأكولات التي تعطي الطاقة في الليل مثل العسل والشوفان والتمر والتفاح، كونها تعادل تناول كوب من القهوة التي تحتوي على الكافيين».