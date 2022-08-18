معلومات عن شخصية «زكية زكريا» التي قدمها إبراهيم نصر: مستوحاة من 3 سيدات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تجربة ناجحة في عالم الكاميرا الخفية، سيدة بملامح حادة و«مكياج» زائد عن الحد، يعتمد على أحمر الشفاه الملفت للأنظار، وباروكة شعر متوسطة الطول باللون الأسود القاتم، هكذا كان الظهور المعتاد لشخصية «زكية زكريا»، تلك المرأة التي كانت تخطف الأنظار منذ الوهلة الأولى، صوتها الأجش كان يجعل من يتحدث إليها يشعر بالدهشة، خاصة أن المرأة دائمًا ما يكون صوتها هادئا ينم عن أنوثتها وجمالها، كانت تلك الشخصية الذي قدمها الفنان إبراهيم نصر، خلال برنامج المقالب الشهير «الكاميرا الخفية».

البرنامج كان يقدم سنويًا في شهر رمضان، الجميع يلتف حول شاشة التلفزيون، في انتظار المقلب والحكاية التي تقدمها تلك السيدة، التي لا تشبه النساء في شكلها وهيئتها وطريقة كلامها.

18 أغسطس.. ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم نصر

وتحل اليوم الخميس، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان إبراهيم نصر، ويُقدم «هُن» كواليس وأسرار شخصية زكية زكريا، الذي قدمها في برنامج «الكاميرا الخفية».

الفنان إبراهيم نصر، كشف أسرارا عن شخصية زكية زكريا، خلال حوار له مع إحدى الصحف، قائلا إنه استوحى تلك الشخصية من 3 سيدات التقى بهن على أرض الواقع: «كنت باخد من كل واحدة حاجة، وألقط منها تفصيله معينة، وقدرت أوصل لشخصية زكية زكريا، بخلاف إجادتي لتقليد الأصوات، وقدمتها في السينما بعد نجاحها في التلفزيون، كان اسمه (زكية زكريا في البرلمان)».

أبرز الجمل التي اشتهرت بها «زكية زكريا»

وأوضح الفنان الراحل، أن «الاعتماد في الشخصية كان في الميك أب، وطريقة اللبس وأسلوب الكلام، والجمل اللي اتعرفت بيها، زي يا نجاتي أنفخ البلالين، بخ بقى، ولما أقولك بخ تبخ».

وشدد الفنان إبراهيم نصر، على أن سر نجاح شخصية زكية زكريا، يرجع إلى «الماكير»، لافتا إلى أن المكياج تكلف أكثر من 400 ألف جنيه.