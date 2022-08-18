4 نصائح للتخلص من مشكلة تشابك الشعر: «مش هتحتاجي تقصيه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تشابك شعرهن، خاصًة خلال فصل الصيف مع التعرق المستمر، ما يؤدي إلى التصاق الشعر ببعضه، ما يدفع بعضهن إلى فض تشابكه من خلال تصفيفه بشكل سريع، ما يتسبب في إصابته بالضرر.

طرق التخلص من تشابك الشعر

ولا تقتصر مشكلة تشابك الشعر مع الفتيات فقط؛ إذ تعاني الأمهات مع بناتهن خلال فترة الدراسة، خاصة أن معظمهن يتفاجئ بشعر أطفالهن المتشابك عقب الرجوع من المدرسة، ما يدفعهن إلى قصه في كثير من الأحيان، لذا يوضح «هن» خلال الموضوع الآتي مجموعة من النصائح التي تساعدك في التخلص من تشابك الشعر بسهولة، وفقًا لما نشره موقع «Femina».

- اغسلي شعرك جيًدا بالشامبو المخصص لك، ثم افركي بصيلات الشعر بالرغوة، وأحضري فرشاة الأسنان وابدأي في تصفيف شعرك ببطء مع استخدام يديدك في فك التشابك.

- يمكنك تقسيم شعرك إلى نصفين، والبدء في فك التشابك من خلال تصفيف الشعر من أسفل إلى أعلى.

- يفضل استخدام مشط واسع لتجنب الآلام الناتجة من تشابك الشعر، مع الحرص على ترطيب الشعر من خلال وضع كريم مرطب، أو زيت الصبار على فروة الرأس.

- يلزم الابتعاد عن تصفيف الشعر من أعلى إلى أسفل، لأن ذلك يعزز من وجود التشابك.

فك التشابك باستخدام جوز الهند

عندما تلاحظين تشابك شعر طفلك بشكل دائم، يمكنك التغلب على المشكلة من خلال اتباع الخطوات التالية:

- اغسلي شعر طفلك جيدًا بالشامبو المناسب لبصيلات شعره.

- جففي شعر طفلك، ثم اتركيه رطبًا.

- ابدأي في وضع قطرات من زيت جوز الهند في يديك، وافركيها معًا ثم ضعيها على فروة شعر الطفل.

- باستخدام مشط مصنوع من الخشب أو فرشاة، أبدأي في تصفيف شعر الطفل بحرص حتى تتخلصين من التشابك.

- اغسلي شعر الطفلة مرة أخرى بالماء ثم جففيه.