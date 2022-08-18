في عيد ميلادها.. أسرار عن حياة راندا البحيري: «بخاف أنزل الشارع وكان نفسي أكون مدرسة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واحدة من نجمات الوسط الفني، حصدت لقب «سفيرة السعادة وسفيرة الأمل» في الإمارات، بناءً على مساهماتها في الأعمال الخيرية، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية سواء على خشبة المسرح والسينما والتلفزيون، وتألقت في العديد من الأدوار أبرزها مع الفنانة عبلة كامل، في مسلسل «سلسال الدم»، إنها الفنانة راندا البحيري، التي تعبر واحدة من أبرز الفنانات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة.

تحل اليوم الخميس، 18 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنانة راندا البحيري الـ39، ويُقدم «هُن» لقطات من حياتها الشخصية والعلمية، خلال السطور التالية.

راندا البحيري تتحدث عن أسرار في حياتها

كانت الفنانة راندا البحيري، تحدثت عن أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية، خلال استضافتها في برنامج «عادي جدًا»، قائلة: «عمري ما حبيت أكل فول، أكثر أكلة بحبها المكرونة البشاميل، عمر ما حد دلعني، وبطلت أنزل الشارع علشان المعاكسات، بحزن من الناس وعلينا، واللي وصلناله، الناس بقت بتستبيح المعاكسة في الشارع عادي».

«اتمنيتي تكوني راجل قبل كدة»، سؤال ردت عليه الفنانة راندا البحيري، خلال استضافتها في البرنامج ذاته، مؤكدة: «عمري ما أتمنيت أكون راجل، معتزة جدا بأنوثتي، مش هعرف أعاكس أصلا أي حد».

أمنيات راندا البحيري

وفيما يخص الامنيات التي تتمنى تحقيقها، والأماكن التي تنوي زيارتها، أوضحت راندا البحيري: «عاملة نوت بأسماء الأماكن اللي عايزه أروحها وأسافرها، والكتب اللي أحب أقراها، نفسي أسافر جورجيا، شوفت فيديوهات ليها وحبيتها ونفسي أتعرف عليها بشكل أوضح».

كما تلقت الفنانة سؤالا، عن الجوانب العاطفية في حياتها، وحكاية أول حب في حياتها، فأجابت قائلة: «أول حب كان في 5 ابتدائي، وكنت نقسي أكون مدرسة إنجليزي في المدرسة بتاعتي».