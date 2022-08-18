ما هي متلازمة المطعم الصيني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال المركز الاتحادي للتغذية إن متلازمة المطعم الصيني “Chinese restaurant syndrome”هي عدم تحمل مادة "الجلوتامات"، أي ملح حمض "الجلوتاميك"، وهو عبارة عن مُكسب طعم يُستخدم كثيرا في المطاعم الآسيوية، كما أنه يدخل ضمن مكونات الوجبات الجاهزة والوجبات السريعة.

وأوضح المركز الألماني أن متلازمة المطعم الصيني لها طيف واسع من الأعراض يبدأ من الغثيان والصداع والدوار والتعرق مرورا بجفاف الفم وحكة في الحلق واحمرار الجلد والطفح الجلدي والإحساس بالحرارة وصولا إلى تصلب عضلات الوجه وآلام الأطراف وخفقان القلب وضيق في الصدر.

ويتعين على مَن يعاني من هذه الأعراض تجنب الأطعمة الآسيوية، وكذلك الأطعمة المحتوية على "الجلوتامات" مثل جبن البارميزان وصوص الصويا والطماطم، كما يمكن الاستدلال على وجوده في الأغذية المصنعة من خلال الرموز من E620 إلى E625.