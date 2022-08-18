من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة؟.. طبيب يوضح

القاهرة - سمر حسين - صحة

يكثر البحث على محرك «جوجل»، عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة، خاصة أنه أمر يثير مخاوف العديد من الأشخاص، نظرا لشيوع هذا المرض وانتشاره بنسبة كبيرة بين الآلاف من المواطنين بدول العالم المختلفة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة

من جهته، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أنه لا توجد نسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ جرثومة المعدة، ولا توجد فئة محددة بعينها، لافتا إلى أن العدوى منتشرة بنسبة كبيرة على مستوى دول العالم، وتصل إلى 70 - 80%.

وشدد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، على أن جرثومة المعدة قد تصيب أي فئة من الأشخاص بما في ذلك الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة.

تحذير للأمهات المصابات من التعامل مع أطفالهن

وخلال حديثه مع «هن»، حذر «عز العرب» من تعامل المصابين مع المخالطين لهم بصورة مقربة، بما في ذلك الأمهات، منعًا لانتشار العدوى، موضحا: «لحد النهاردة مش معروف العدوى بتتنقل إزاي، لكن لازم يكون في حرص وقت التعامل مع المخالطين، خاصة الأم، لو كانت مصابة تاخد حذرها إنها تقبل أبناءها أو تُطعمهم من فمها».