حكة الشرج تستلزم استشارة الطبيب فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

قال الدكتور برنهارد شتريتماتر إن حكة الشرج تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة؛ نظرا لأنها قد تشير إلى الإصابة بالبواسير أو العدوى بالفطريات أو البكتيريا.

وأوضح اختصاصي أمراض المستقيم الألماني أن منطقة الشرج تعد حساسة للغاية؛ لذا ينبغي العناية الجيدة بها من خلال تنظيفها جيدا بعد الذهاب إلى المرحاض. ولهذا الغرض لا يجوز استخدام ورق التواليت الرطب؛ نظرا لاحتوائه على مواد فعالة قد تتسبب في تهيّج الجلد. وبدلا من ذلك يمكن استخدام دُش الشرج.

ولمواجهة الحكة، يمكن استخدام مرهم يحتوي على الزنك، والذي يمتاز بتأثير مهديء ومرطب.