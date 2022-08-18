الامارات | رحيل أنطوانيت نجيب.. دمشق تودع أكبر ممثلة سورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غيّب الموت صباح أمس الفنانة السورية القديرة، أنطوانيت نجيب، عن عمر ناهز 92 عاماً، وهي أكبر الفنانين السوريين عمراً، ورغم ذلك لم تتوقف عن العمل والعطاء الفني، ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الراحلة، وعدد كبير من نجظ+وم الدراما السورية، فيما أعلن حفيدها الفنان فادي الشامي عن موعد تشييع جثمانها، بعد ظهر اليوم، من إحدى كنائس دمشق.

وكانت الممثلة السورية القديرة، قد تعرضت لعدد من الوعكات الصحيّة خلال الفترات الماضية، دخلت على إثرها قسم العناية المركزة، فيما تراجعت حالتها الصحية بعد خضوعها لجلسات دورية لغسيل الكلى، حيث حرص نجوم الدراما السورية خلال فترة معاناتها مع المرض، على زيارتها للاطمئنان على صحتها.

وبرحيلها اليوم، تختتم الممثلة، مسيرة فنية طويلة ومتنوعة المحطات، بدأتها أواخر ستينات القرن الماضي، لتقدم خلالها كوكبة من أجمل الأعمال الفنية التي ظلت محفورة في ذاكرة المشاهد العربي، تنقلت فيها الراحلة بين دفتي الشاشة الكبيرة والخشبة ومن ثم الدراما، إذ يضم رصيدها إلى اليوم، ما يزيد على 150 عملاً مسرحياً وسينمائياً وتلفزيونياً أشهرها في المسرح: مسرحية «حط بالخرج»، «الأشجار تموت واقفة» ومسرحية «سهرة مع أبوخليل القباني».

كما اشتهرت أنطوانيت نجيب في الدراما السورية، بأدوار الأم التي تميزت الفنانة في تجسيدها على الشاشة الفضية، لتكرس بعض أفضل إطلالاتها القريبة من قلوب الجمهور العربي، مثل شخصية «نعيمة» في المسلسل الشهير «الفصول الأربعة»، للمخرج السوري الراحل حاتم علي، كما أسهمت الراحلة بأدوارها المتنوعة، في نجاح عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة التي وصل صداها إلى جميع أقطاب العالم العربي، مثل مسلسل «صح النوم» الذي تصدى لبطولته الممثل السوري دريد لحام في مطلع السبعينات ومسلسل «مرايا» من بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.

كما شاركت في العديد من المسلسلات السورية الناجحة مثل: «حمام القيشاني» و«أوراق خريفية» و«عائلتي وأنا» و«دنيا» و«الخوالي» للمخرج بسام الملا. إلى جانب ذلك، قدمت الراحلة شخصية «أم سالم» المحورية في مسلسل «هجرة القلوب إلى القلوب» للمخرج هيثم حقي عام 1991، وشخصية «أم الباشق» في مسلسل «الجوارح» للمخرج نجدت أنزور عام 1995.

أما آخر أعمالها في السينما العام الجاري، فكان فيلم «Fake أب» الذي حلت فيه الراحلة ضيفة شرف لتتقاسم التجربة مع الفنانين أيمن زيدان ونظلي الرواس وإياد أبوالشامات، كما شاركت في مسلسل «ألم مستمر» للمخرج سمير حسين.

وكانت أنطوانيت، طرفاً فاعلاً في عدد من الحملات التوعوية الهادفة وأبرزها مشاركتها قبل عامين، في حملة «كسر النمطية 2020» التي انطلقت من منصات التواصل الاجتماعي بهدف تغيير الصورة النمطية للأحكام المسبقة التي يفرضها المجتمع على المرأة، حيث رفعت نجيب وقتها شعار (أنا كبرت بالعمر بس ماني عجوز).

تنحدر أنطوانيت نجيب، التي تعتبر أكبر الممثلات السوريات سناً، من مدينة درعا الكائنة جنوب سوريا، واسمها الكامل أنطوانيت نجيب البالوغ، وقد تزوجت عام 1962 الفنان يوسف شويري، إلى حين وفاته عام 2005، لينجبا ابنتهما الوحيدة سماح ويرزقا بحفيدهما فادي الشامي، الذي خاض بدوره ميدان التمثيل أسوة بتجربة جدّيه.