نبيلة عبيد تشيد بـ أحمد سعد: نكته بتموت من الضحك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بأغنية «ايه اليوم الحلو ده» للفنان أحمد سعد.

أغنية أحمد سعد

ونشرت نبيلة عبيد فيديو يجمع لقطات من أعمالها الفنية على أنغام أغنية أحمد سعد وعلقت: «ايه اليوم الحلو ده بيعجبني أحمد سعد في أغانيه وبنشاطه والشكل المميز اللي بيقدم نفسه بيه وأحلى حاجة لما بيقول في المقابلات التليفزيونيه نكت تموت من الضحك، مساكم مسك وعنبر»

نبيلة عبيد تستعد لعمل فني مع حورية فرغلي

تستعد الفنانة نبيلة عبيد لعمل فني يجمعها بالفنانة حورية فرغلي والتي ظهرت مؤخرا في أحد البرامج لتشيد بنبيلة عبيد وحرصها الدائم على السؤال عنها وقت مرضها.

وردت نبيلة عبيد عبر حسابها على انستجرام على حورية فرغلي: «ولاد الأصول، شكرا حورية فرغلي.. كلامك أسعدني ويا رب يكون فاتحة خير في شغلنا ونقدم عمل فني كبير يعجب الجمهور ويليق بذوقه.. مساكم خير وعطره بنفسج».