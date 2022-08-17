الامارات | «دبي أوبرا» في سبتمبر.. 4 عروض وحفلات عالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «دبي أوبرا»، دار العروض الفنية المتألقة والمنصة الرائدة للفنون الأدائية، عن مجموعة العروض المميزة التي ستستضيفها خلال شهر سبتمبر المقبل، والتي تضم أربعة عروض وحفلات موسيقية مذهلة ومشهورة عالمياً.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر شهراً، خمسة عروض لحفل الباليه «روميو وجولييت»، قصة الحب الشهيرة، وعرض الأوبرا «لا ترافياتا»، والحفل الموسيقي Ghostly Kisses الذي تقدمه مارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، بالإضافة إلى أكبر تكريم في العالم لملك البوب الراحل مايكل جاكسون.

وتمثل «دبي أوبرا» القلب الإبداعي النابض في دبي، وهي مركز فنون أدائية متعدد الاستخدامات يتسع لـ2000 مقعد، وتأتي عروض سبتمبر على الشكل التالي:

«روميو وجولييت»



9 - 11 سبتمبر

يقدم هذا العرض فرصة للاستمتاع بمشاهدة التحفة الفنية التي ألفها وليم شكسبير، «روميو وجولييت»، من خلال عرض فني نابض بالحياة تقدمه «فرقة باليه جورجيا». ويحكي الراقصون المبدعون قصة العاشِقَين، روميو وجولييت، وعلاقة الحب التي تجمع بينهما وتتعثر بعدها بخصامٍ شديد بين عائلتيهما المتنازعتين، حيث تنتهي أخيراً بأحداث مأساوية، وتُقدم رقصات الباليه المبهرة على أنغام موسيقى المُلحن الشهير سيرجي بروكوفييف. تبدأ أسعار التذاكر من 325 درهماً.

«أوبرا لا ترافياتا»



13 - 14 سبتمبر

«لا ترافياتا» الأوبرا العالمية الشهيرة، والمؤلفة من ثلاثة مشاهد للملحن الإيطالي جوزيبي فيردي، تستند إلى مسرحية «سيدة الكاميليا» المقتبسة من رواية ألكسندر دوماس الابن. وتتضمن هذه الأوبرا إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية شهرة ورومانسية ومأساوية على الإطلاق، كما تتباين تحفة فيردي الساحرة بين مشاهد الحفلات الرائعة واللحظات الرقيقة من خلال أداء آسر يخطف الأنظار. تبدأ أسعار التذاكر من 325 درهماً.

«Ghostly Kisses»



- 17 سبتمبر

يمثل الحفل الغنائي «Ghostly Kisses» مشروعاً موسيقياً متكاملاً لمارغو سوفيه، المغنية وكاتبة الأغاني الفرنسية الكندية، ويقام العرض خلال أمسية واحدة فقط في دبي أوبرا. يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني من ألبومها الأول «Heaven, Wait»، بالإضافة إلى أغانٍ أخرى مثل Empty Note، وHeartbeat، وسيكون الحفل الغنائي Ghostly Kisses الأكبر حتى الآن والحفل الموسيقي الوحيد لـلفنانة «سوفيه» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال فصل الخريف. تبدأ أسعار التذاكر من 175 درهماً.

«تكريم مايكل جاكسون»

23 - 24 سبتمبر

تستضيف «دبي أوبرا» أكبر تكريم عالمي لملك البوب الراحل مايكل جاكسون في دبي لأول مرة على الإطلاق، ويتضمن العرض أشهر أغنياته. ويؤدي هذه الأغنيات الفنان رودريجو تيزر، والذي يقدم استعراضاً عالمياً يشمل حياة وأعمال جاكسون، مع الرقصات والأزياء الخاصة المصممة من قبل لافيل سميث، الراقص ومصمم رقصات ملك البوب نفسه. تبدأ أسعار التذاكر من 295 درهماً.