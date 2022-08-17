لاعب كرة قدم يطلب من أخيه أن يحل محله في يوم زفافه لسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة غريبة ونادرة، لم يتمكن محمد بويا توراي، مهاجم نادي مالمو السويدي لكرة القدم، من حضور حفل زفافه في سيراليون بسبب إحدى المباريات، لذلك طلب من شقيقه أن يحل محله في هذا اليوم.

في الشهر الماضي، قرر لاعب كرة القدم محمد بويا توراي، البالغ من العمر 26 عامًا ترك الدوري الصيني والتعاقد مع نادي مالمو السويدي، وبعد الإعلان عن الصفقة في 22 يوليو، أبلغ النادي أنه سينضم إلى الفريق في أسرع وقت ممكن لبدء الاستعدادات لمباراة مهمة.

وكانت هناك مشكلة واحدة فقط - كان المهاجم الإفريقي قد خطط بالفعل لحفل زفافه، ولم يكن هناك تراجع عن ذلك، لكنه لم يستطع ترك انطباع أول سيئ مع ناديه الجديد أيضًا، لذلك قرر القيام بالأمرين، بما أن شقيقه لم يستطع لعب كرة القدم مكانه، طلب منه محمد أن يحل محله في حفل الزفاف، وفقا لموقع odditycentral.

وقال محمد بويا توراي: "تزوجنا في سيراليون في 21 يوليو، لكنني لم أكن في حفل الزفاف لأن نادي مالمو طلب مني الحضور مبكرًا، لقد التقطنا الصور مسبقًا، لذا يبدو أنني كنت هناك، لكنني لم أكن كذلك، كان على أخي أن يأخذ مكاني في حفل الزفاف الفعلي".

يبدو الأمر وكأنه مزحة، ولكن هناك صور لشقيق بويا توراي وزوجته سعاد بايدون، وهما يقطعان كعكة الزفاف معًا، ولا يمكن رؤية لاعب كرة القدم في أي مكان.

لكن لاعب كرة القدم نشر ثلاث صور له مع زوجته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها التقطت قبل حفل الزفاف الفعلي.

وأضاف لاعبة كرة القدم: "سأحاول نقل زوجتي إلى السويد ومالمو الآن حتى تكون قريبة مني، ستعيش هنا معي".

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