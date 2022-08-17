عكس المتوقع.. المخلل قد يحمي من الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تعتبر المخللات نوعا من أنواع المقبلات التي توجد على مختلف الموائد، فلا يوجد مذاق للطعام بدونه.

وعلى غير المتوقع لتناول المخلل فوائد كثيرة لا يعلم عنها الكثير، ولكن مع الاعتدال في تناوله، وفق ما ورد في موقع "everydayhealth".

-يحارب رائحة الفم

يساعد كل من الخل والشبت الموجودين بالمخلل بمحاربة رائحة الفم الكريهة.

-تقوية المناعة

تحتوي الخضراوات المخللة على كميات كبيرة من البروبيوتيك التي تعتبر ذات قيمة للجهاز المناعي والمعدني، وتؤدي دوراً في الوقاية من سرطان القولون.

-ينظف الجسم من السموم

يحتوي المخلل على فيتاميني (C) و (E)، وهما يلعبان دورًا مهمًا لمضادات الأكسدة في النظام الغذائي، ويعملان على في حماية الجسم من السموم.

-تحسن الهضم

البروبيوتيك كائنات مجهرية موجودة في الجهاز المرتبط بالمعدة، وتساعد على امتصاص الطعام، ويمكن أن يؤدي الانخفاض في أعدادها إلى إفساد الأنظمة المتعلقة بالمعدة التي يمكن معالجتها عن طريق تناول الخضراوات المخللة.

-تقليل قرح المعدة

تحدث قرحة المعدة بشكل خاص عن طريق الطبقات المخاطية المنهكة وفرط الحموضة، ويساعد الاستخدام المعتاد للمخللات على تقليلها.

-يقلل من الصداع

تناول المخلل يساعد في التقليل من حدة الصداع بنسبة كبيرة وينشط الدماغ، ولكن يجب التأكد في هذه الحالة من أن يكون الضغط غير مرتفع.

-غني بمضادات الأكسدة

تحتوي الخضراوات المخللة على مضادات الأكسدة الطبيعية، خاصة مضادات C وE، التي تسهم في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة، مثل السرطان، لأنها تعمل على إصلاح تلف الخلايا.

-باسط للعضلات

تناول الخضار المخلل يهدئ من تقلصات العضلات لدى المصابين بالجفاف، إذ يعمل الخل الموجود فيه على تخفيف الآلام.

-ينقص الوزن

لاحتوائه على نسبة عالية من الخل، والذي يساعد على إنقاص الوزن مع تناوله بشكل دائم، كما يقضي على الرغبة الشديدة في السكريات والنشويات، ما يسهم في التحكم في السعرات الحرارية وإدارتها للتخلص من الدهون.

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