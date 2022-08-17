فتاة تحاول إثبات حبها لصديقها بأغرب طريقة ممكنة.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من أجل إثبات حبها لصديقها، يُزعم أن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في الهند، ابتكرت طريقة غريبة للتعبير عن هذا الأمر، حيث قامت بحقن نفسها بدم حبيبها، علما بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

وفاقت قصة هذه الفتاة، من ولاية آسام الهندية، كل التوقعات، بعدما أقبلت على تصرف جنوني، حيث خاطرت بحياتها، من أجل أن تظهر لصديقها مدى حبها له عن طريق حقن نفسها بدمه، وهي تعلم أنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وفقا لموقع odditycentral.

وأثار هذا التصرف جدلا واسعا بين عائلة المراهقة، والقرية بأكملها، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأسبوع الماضي، بعدما انتشر الخبر.

الفتاة التي لم يتم ذكر اسمها، من قرية سوال كوتششي في ولاية آسام الهندية، يزعم أنها كانت على علاقة بحبيها المصاب بالإيدز، لمدة 3 سنوات تقريبا، بعد أن تعرفا على بعضهما من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحاول الصبي المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، من بلدة حاجو، الهروب مع حبيبته عدة مرات في الماضي، لكن والدي الفتاة تعقباهما وأعاداها إلى المنزل.

ولكن في هذه المرة، وبدلا من محاولة الهروب مع حبيبها، قررت الفتاة إثبات حبها بطريقة جنونية، حيث زُعم أنها استخدمت حقنة لحقن نفسها بدم حبيبها المصاب بفيروس نقص المناعة البشرية، رغم أنها تعلم المخاطر التي تعرض نفسها لها، لكن من غير الواضح ما إذا كان الصبي على علم بنواياها، ومن الصعب تخيل كيف حصلت على حقنة بدمه بدون علمه.

وقامت الشرطة في "حاجو"، بالفعل باحتجاز صديق الفتاة، وتقدم والداها بشكوى ضده، أما بالنسبة للفتاة، فيتم مراقبتها حاليا من قبل الأطباء، لكن على الأرجح ستضطر إلى تناول الأدوية لبقية حياتها لمنع فيروس نقص المناعة البشرية من تدمير جهاز المناعة لديها.

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