اسكتلندا تطرح الفوط الصحية بالمجان للسيدات.. وأيرلندا الشمالية ونيوزيلندا تدرسان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فترة الحيض تعد من الفترات الشائكة والمهمة في حياة كل سيدة، ونظرًا لاحتياج النساء خلال توقيت قدومها لأدوات العناية الخاصة والتي على رأسها الفوط الصحية، قدم البرلمان الاسكتلندي قانونًا جديدًا، يسمح للسيدات الحصول على السدادات القطنية والمنتجات الخاصة بالدورة الشهرية بالمجان.

أول دولة تتيح شراء الفوط الصحية بالمجان

ووفق ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن اسكتلندا تعد أول دولة تتيح خدمة حصول السيدات على الفوط الصحية الخاصة بأيام الدورة الشهرية بالمجان، حيث أصبحت منتجات فترة الحيض متاحة الآن مجانًا لأي امرأة في إسكتلندا تحتاج إليها.

وجاء القرار بعد ما يقرب من عامين على موافقة برلمان البلاد على تشريع تطبيقه رسميًا، حيث جعلت هذه المبادرة من اسكتلندا، الدولة الأولى في العالم التي تقدم منتجات صحية مجانية للسيدات، كجزء من جهد عالمي لإنهاء الافتقار إلى الحصول على تلك الفوط الصحية ببعض المناطق حول العالم، أو عدم التمكن من الحصول عليها بسبب التكاليف الباهظة.

دول أخرى تفكر في تطبيق القرار

وحسب ما ذكرت بعض التقارير العالمية فإن كلا من أيرلندا الشمالية ونيوزيلندا، تدرسان طرح منتجات الدورة الشهرية بالمجان أيضًا، داخل المدارس لإتاحتها أمام الطالبات.

ومن ناحيتها قالت شونا روبيسون، وزيرة العدالة الاجتماعية في اسكتلندا، في بيان لها: «إن توفير الوصول إلى منتجات فترة الحيض مجانًا، يعد أمرًا أساسيًا للمساواة والكرامة، ويزيل الحواجز المالية التي تحول دون الوصول إليها».