بريطاني يتعرض لموقف محرج على السوشيال ميديا بسبب سرقة المياه.. اللص الغبي

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

موقف محرج تعرض له مواطن بريطاني، بعدما اقتحم الحديقة الخاصة بجارته، التي قامت بتصويره وحذرت المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي من اللص الذي تسلل إلى منزلها.

سبب اقتحام الرجل لمنزل السيدة

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الرجل قام باقتحام الحديقة الخاصة بمنزل جارته، في محاولة منه لسرقة المياه من خرطوم الماء الخاص بالمكان، وذلك بالتزامن مع انتشار موجة الجفاف التي باتت تعاني منها المملكة المتحدة مؤخرًا.

وسرعان ما قامت السيدة بتصوير اللص السارق ونشرت صورته عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة تحذير السكان الآخرين من الأمر، وغلق أبواب منازلهم بإحكام تام، حتى لا يتعرض شخص آخر لنفس موقفها.

فرض حظر على خراطيم المياه بالمملكة المتحدة

وكشفت التقارير المحلية بالبلاد أنه تم فرض حظر على خراطيم المياه، بالنسبة لأصحابها الذين بلغ عددهم 15 مليون شخص، وذلك اعتبارًا من 24 أغسطس الماضي، مما يعني أنه لو حدثت سرقة للمياه بعد ذلك التاريخ ستكون جريمة تتم المعاقبة عليها.

خلال الصورة المتداولة للرجل السارق، ظهر وهو يحمل عددا من الأوعية الكبيرة، ويحاول ملء المياه بسبب موجة الجفاف التي تتعرض لها بلاده، حيث كان اللص يرتدي قميصًا أبيض اللون، وبنطالًا داكنًا، وكان يتنقل بهدوء بالمكان في انتظار اكتمال عملية السرقة.

فيما دونت صاحبة المنزل خلال منشورها الذي دونته: «جاء أحد الأشخاص إلى حديقتي اليوم، وحاول ملء الأوعية الخاصة به، إنه أغبى لص في التاريخ، فيجب عليكم التأكد من غلق بواباتكم جيدًا».