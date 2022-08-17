ناهد السباعي تحيي ذكرى جدتها هدى سلطان بـ فيديو نادر.. «جمّع اللي ماتوا»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

علاقة حب قوية تجمع الفنانة ناهد السباعي بجدتها لوالدتها، الفنانة الراحلة هدى سلطان، إذ أنها تحرص دائمًا على ذكرها والحديث عنها في مختلف المواقف، ومؤخرًا، أحيت الأولى ذكرى ميلاد جدتها، بنشرها مقطع فيديو نادر لها، الذي لاقى تفاعلًا واسعًا من قبل متابعيها.

ناهد السباعي تحيي ذكرى ميلاد جدتها

ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو نادر لجدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان رغم مرور يومين على ذكرى ميلادها، الذي ظهرت خلاله بعد تقدمها في العمر، وارتداؤها للحجاب، حيث أدت خلال ظهورها عددًا من أغنيات زمن الفن الجميل.

وأرفقت ناهد السباعي، تعليقًا على الفيديو قائلة: «ذكرى ميلاد العظيمة هدى سلطان».

تفاصيل الفيديو النادر لـ هدى سلطان

وخلال الفيديو النادر، ظهر عدد من فنانين الزمن الجميل إلى جوار الراحلة هدى سلطان، الذين اندمجوا مع غنائها على خشبة المسرح وسط الحضور، حيث جاءت الفنانة نجوى فؤاد وهي تؤدي إحدى الرقصات إلى جوارها، فيما تفاعل كل من نور الشريف، وفاروق والفيشاوي، وعزت العلايلي، وممدوح عبد العليم، وإلهام شاهين، وماجدة الخطيب، بالتمايل على أصوات الموسيقى.