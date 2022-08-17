تُضغف ذاكرتك.. 7 أطعمة تضر دماغك فاحذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - عقلك هو أهم عضو في جسمك فهو يحافظ على جميع الأنظمة والخلايا لتعمل بجد، لذا من الضرري إبقاء عقلك يعمل في أفضل حالة.

ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات لها آثار سلبية على الدماغ، وتؤثر على ذاكرتك ومزاجك وتزيد من خطر الإصابة بالخرف إذا أفرطت في تناولها، وهو ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقعا "healthline" و"webmd".

المشروبات السكرية:

تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وذلك نظرا لاحتوائها على شراب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) الذي يكون ضار ويسبب التهاب الدماغ وضعف الذاكرة والتعلم.

الكربوهيدرات المكررة:

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع (GI) والحمل الجلايسيمي (GL) قد يضعف الذاكرة والذكاء ويزيد من مخاطر الإصابة بالخرف.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة:

تسبب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المتحولة ضعف الذاكرة وخطر الإصابة بمرض الزهايمر، لذا من الأفضل الاستغناء عن الدهون المتحولة تمامًا وإدخال الدهون غير المشبعة في نظامك الغذائي.

الأطعمة المصنعة:

تساهم في زيادة الدهون حول الأعضاء، وهو ما يرتبط بانخفاضها في أنسجة المخ، ما يؤدي إلى التهاب وضعف الذاكرة والتعلم.

الكحول:

يؤدي الاستهلاك المفرط للكحول إلى فقدان الذاكرة والتغيرات السلوكية واضطراب النوم.

البطاطس المقلية والأطعمة المقلية الأخرى:

يميل الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة إلى أن يكون أداءهم أسوأ في الاختبارات التي تقيس مهارات التفكير لديهم، وذلك لأن هذا النوع من الأطعمة يسبب الالتهاب الذي يتلف الأوعية الدموية التي تزود الدماغ بالدم وبالتالي تؤذي الدماغ نفسه.

اللحوم الحمراء:

تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر ضار لقلبك وعقلك، لذا من الأفضل الحد من تناول اللحوم الحمراء وإدخال الأسماك والدواجن الخالية من الدهون والفاصوليا إلى نظامك الغذائي.

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