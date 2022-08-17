ماذا يفعل تبولك أثناء العوم في البحر للآخرين.. هل يؤثر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يرتكب الكثير من الأشخاص أخطاء خلال الاستمتاع بالعطلة الصيفية بأحد الشواطئ، حيث يتعمد البعض التبول في البحر أثناء السباحة، ما قد يشكل خطرًا على صحته وصحة الآخرين.

بالرغم من أنها ليست شائعة ولكن يمكن للتبول في البحر أن يصيب المجاورين بالتهابات المسالك البولية، وذلك نتيجة التخلص من البكتيريا الموجود في الجسم أثناء عملية الإخراج، وبالتالي قد تبقى في ثوب السباحة لساعات طويلة، يعرضك للإصابة بالعدوى، لذا يمكن الوقاية من ذلك من خلال تجنب التبول، أو الاستحمام سريعًا بعد الخروج من الماء وتغيير ملابسك على الفور، وذلك وفقًا لما ذكره موقع littlethings.

تأثيره على صحة الآخرين

عادة لا يؤثر التبول في البحر على صحة الآخرين، ولكنه يمكن أن يتسبب في ضيقهم وعدم الشعور بالارتياح لاعتقادهم بأن البحار غير نظيفة للسباحة، كما أن غالبًا ما يتبول الأشخاص بعيدًا عن المجاورين لهم، لذا لا يتسبب في حدوث مشكلة.

تأثير التبول على البيئة

يحتوي البول على الفوسفات والنترات، التي يمكنها أن تؤثر بشكل سلبي على الشعب المرجانية، حيث أن أعداد الأشخاص التي تقوم بذلك كبيرة جدًا، بالإضافة إلى التخلص من النفايات في المحيطات، ما يتسبب في ظهور التلوث.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر معظم الشعاب المرجانية محمية، مما يعني أنه ستكون هناك لافتات توضح كيفية التعامل للحفاظ على صحة البيئة.

هل يمكن التبول في حمامات السباحة؟

وجدت دراسة نشرت في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، أن حمامات السباحة تحتوي على كلور، لذا أن التبول به يمكن أن يتسبب في ظهور مادة كيميائية تسمى "كلوريد السيانوجين"، حيث يمكن لتلك المادة أن تجعل الماء مسمم، وبالتالي تعرضك إلى خطر الوفاة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع refinery29.

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