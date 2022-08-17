برلماني كندي يثير ضجة بعدما ابتلع نحلة على الهواء.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أثار البرلماني الكندي دوج فورد، الممثل لمقاطعة أونتاريو الكندية، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرته الكاميرات وهو يبتلع نحلة عن طريق الخطأ خلال مؤتمر صحفي، تم بثه على الهواء مباشرة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كان فورد، الذي يبلغ من العمر 57 سنة، في مؤتمر صحفي للإجابة على أسئلة المراسلين حول قضايا تتعلق بمسألة الرعاية الصحية في أونتاريو، لكنه فوجئ بنحلة تقترب من وجهه ومن ثم توجهت نحو فمه.

ولم تستطع النحلة أن تدخل فمه في البداية، لكنها تحلت بالإصرار رغم محاولة فورد إبعادها عن وجهه، لتنجح في النهاية في مباغتته وتدخل فمه، لكن السياسي بدأ بالسعال الشديد لمحاولة طردها.

وأظهر الفيديو، فورد وهو يبادر بإمساك زجاجة الماء الخاصة به، ليشرب، لكن لا أحد يدري هل دخلت النحلة إلى بطنه مع تلك الجرعات أم أنها طارت.

وأكد فورد، أنه بخير، حيث قال مازحا: "النحلة دخلت في فمي، سيضحك كثيرون على ما جرى لي، ما زال صوت النحلة يطن في أذني وبطني".

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