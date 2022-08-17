«شيماء وميار».. قصة أول معيدتين من ذوي الهمم في كلية علوم ببني سويف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أنا موجود إذن أنا أستطيع».. كلمات وضعتها شيماء محمد فوزي، معيدة بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، هدفًا لها لتحقيقها، فالعزيمة والإرادة من صفاتها فلم تشعر باليأس أو بالعجز، وحول محنتها لبارقة أمل لها، ولكل زملاءها، رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتها في البداية، مضيفة: «حاولت التغلب عليها لحد ما وصلت، وكنت دايمًا أقول لنفسي أنا هقدر، أنا هعمل، أنا هوصل».

ما بين تحدي الظروف والنجاح في الحياة

«لأول مرة تعيين معيدتين من ذوي الهمم (إعاقة بصرية) بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة»، عنوان لتقرير تلفزيوني عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، مسلطًا الضوء على نجاح فتاتين من فاقدي البصر تحدتا ظروفهما لتكونا قدوة ومثلًا أعلى لغيرهما، وأصبحتا معيدتين في الكلية.

قالت شيماء محمد فوزي: «أتمنى أن يقدرني الله وأشرح للطلاب المواد بطريقة متخليهمش يدوروا إنهم يسمعهوا من أي مكان تاني، هحاول القضاء على عملية الصعوبة، وهخلي الطالب يحس إن المواد بها شكل واقعي بعض الشيء، وده اللي هقدر أعمله بإذن الله».

«ميار»: ملقتش طريق لإثبات نفسي إلا العلم

في سياق متصل، قالت ميار سامي أحمد معيدة بكلية علوم، وذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف: «اتحديت نفسي وقلت إن ربنا حطني في المكان ده ولازم أكون أده، كنت عاوزة أثبت نفسي بأي طريقة ملقتش طريقة إلا العلم، وكنت الثانية على مستوى الثانوية وحصلت على 93% ودخلت الكلية رغم إنها مكنتش اختياري، والحمد لله حلمي اتحقق، ودخلت الكلية سجلت 4 سنوات امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت الأولى أو التانية في الأربع سنوات».