زوج ولاء الجارحي ينعيها في رسالة مؤثرة: «وحشتيني أنتي وسيف وسامحوني» (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة من الحزن يعيش فيها أحمد عاطف، زوج الكاتبة الراحلة ولاء محمد الجارحي، التي رحلت أمام عينه هي ونجله، في حادث سير، أثناء انتظاره لهما داخل سيارته أثناء ذهابهم لشراء احتياجات نجلهما من مستلزمات للجامعة، تحت عجلات سيارة نقل طائشة بمدينة نصر في مشهد مؤلم.

الزوج ينعى زوجته وابنه

الزوج المكلوم على زوجته الكاتبة ولاء الجارحي، وعلى نجله «سيف» الذي كان هذا العام في الثانوية العامة، وحصل على مجموع عالٍ يؤهله لدخول كلية الهندسة، ودعهما بمنشورات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ لم تستطع كلمات اللغة وصف ما يشعر به ويعتصر به قلبه، إذ قال في منشور شاركه رفقة عددًا من الصور التي تجمعه بالثنائي، مودعًا رفيقة دربه، قال خلاله: «ماتت حبيبة القلب، مات القلب الحنون، مات الحس المرهف، ماتت الكاتبة صاحبة الروايات الشيقة الجميلة، ماتت أجمل زهرات الحياة، إلى جنة الخلد وعالم أفضل يا قرة العين ربنا يرحمك يا حبيبة قلبي».

وكان «سيف» نجل الكاتبة ولاء الجارحي، دخل العناية المركزة، بعد تعرضهما لحادث السير بحوالي 12 ساعة، إذ كان يصارع الموت، حتى لحق بوالدته، ليترك الأب في حالة من الصدمة على رحيله هو الآخر، ليودعه في منشور قال خلاله: «إنا لله وإنا اليه راجعون، ابنى حبيبى فى ذمة الله».

الأب يوجه رسالة لزوجته وابنه

كما دون الزوج أحمد عاطف، منشورًا آخر، ينعى فيه زوجته ولاء الجارحي وابنه الراحل، قال خلاله: «وداعًا أحباء القلب، وداعًا للنفوس النقية الطاهرة، وداعًا زوجتي الحبيبة، وداعًا حبيبي سيوفا، وحشتوني أوي، أنتم في مكان روعة، زى ليان ما قالت نتقابل هناك وتكونوا في انتظارنا، فراقكم صعب ولكن نبتهل الى الله أن يتغمدكم بواسع رحمته وغفرانه، وسامحوني وأنا سامحتكم وربنا يسامحنا جميعًا، وربنا يثبتكم ويجعل قبوركم روضة من رياض الجنة».