جذابة وأنيقة.. 6 نجمات ظهرن بـ الكروب توب في صيف 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

صيحة الكروب توب أصبحت الاختيار المفضل لبعض نجمات الفن في صيف 2022، إذ تعتبر من الصيحات المميزة والجذابة في عالم الموضة.

وفيما يلي نبرز لكم النجمات التي اختارن الظهور بصيحة الكروب توب في صيف 2022.

مي عمر:

أطلت الفنانة مي عمر بـ كروب توب متعدد الألوان، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي ونظارة شمسية باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

مايان السيد:

وارتدت الفنانة مايان السيد كروب توب باللون الفوشيا مع جيب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

واختارت الفنانة رانيا يوسف بـ كروب توب باللون الأبيض مع جيب طويل متعدد الألوان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء وقبعة باللون الذهبي، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

ميرهان حسين:

وتألقت الفنانة ميرهان حسين بـ كروب توب باللون البني مع جيب بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين.

هنا الزاهد:

وظهرت الفنانة هنا الزاهد بـ كروب توب باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأزرق، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأسود.

ميريام فارس:

وارتدت المطربة ميريام فارس بـ كروب توب باللون الأخضر الفوسفوري مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

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