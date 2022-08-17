عريس يعرض مقطع فيديو فاضح لعروسته خلال حفل زفافهما

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض عريس مقطع فيديو فاضح لعروسه خلال حفل زفافهما أمام الحضور، على شاشات العرض الكبيرة بقاعة الحفل.

وانتهى حفل زفاف بشكل درامي في الصين، إذ أظهر الفيديو العروس وهي تقيم علاقة غرامية مع زوج أختها الحامل، ووفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

وأصيب ضيوف حفل الزفاف بحالة من الصدمة والفزع عندما شاهدوا الفيديو الذي عُرض على حائط قاعة الاستقبال.

وأشار الموقع إلى أن العروس لم تبد أي ندم بعد فضح علاقتها المزعومة، وبدلا من ذلك، ألقت باقة الزهور على العريس.

وتم تداول مقطع حفل الزفاف الغريب على منصات التواصل الاجتماعي، ولكن اتضح أن هذا الفيديو ليس جديدا إذ يرجع إلى عام 2019، ولكن ذكر موقع "تايمز ناو نيوز" أنه أعيد تداوله من جديد وحصد مؤخرا أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

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