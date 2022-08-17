رغوة سامة في أجهزة تنفس تنهي مسيرة رئيس "فيليبس".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن اكتشاف رغوة سامة في أجهزة تنفس صنعتها شركة "فيليبس" الهولندية، أنهى مسيرة رئيسها التنفيذي فرانس فان هوتين، بعد 12 عاما من الخدمة.

- سر الاستقالة

ووفقا لموقع Financial Times، قرر فرانس فان هوتين تقديم استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "فيليبس" الهولندية، بعد اكتشاف رغوة سامة وقاتلة في أجهزة تنفس صنعتها الشركة، واضطرت لسحب كميات كبيرة منها من السوق.

- 12 سنة خدمة

وقضى هوتين 12 عاما من الخدمة في "فيليبس"، وسيغادر الشركة في 15 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يحل مكانه، روي جيكوبس، الذي يشرف حاليا على عمليات سحب "فيليبس" لمعدات النوم التنفسي بملايين اليوروهات، والتي تعرض المستخدمين لخطر استنشاق رغوة سامة.

- سر سحب الأجهزة

وتم سحب أجهزة التنفس، بعد أن أعلنت "فيليبس" أن المستخدمين معرضون لخطر استنشاق أو ابتلاع قطع من الرغوة.

وارتفعت أسهم Philips بنسبة 2٪، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 60٪ تقريبًا منذ تحذيرها في يونيو 2021 من أن الرغوة المستخدمة في أجهزة التنفس قد تطلق غازات سامة قد تحمل مخاطر الإصابة بالسرطان.

- 900 مليون يورو لاستبدال وإصلاح أجهزة التنفس

من جانبها، خصصت "فيليبس"، ما يقرب من 900 مليون يورو، لاستبدال وإصلاح أجهزة التنفس الضارة، حيث ساهمت هذه المشكلة في صافي خسائر الشركة الهولندية.

وتتوقع الشركة إكمال استبدال وإصلاح جميع الأجهزة المتضررة في غضون عام، ولكن بعد توسيع نطاق العملية إلى حوالي 5.5 مليون جهاز في جميع أنحاء العالم، قالت فيليبس في يونيو إن العمل لم ينجز في هذه الفترة.

- اختبارات إضافية

صنفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في يناير عملية سحب الأجهزة على أنها الفئة 1، أو النوع الأكثر خطورة، مما يشكل تهديدًا بالإصابة أو الوفاة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها تلقت 48 ألف تقرير جديد عن الأجهزة الطبية تحتوي على شكاوى حول إصابات محتملة تتعلق بأجهزة فيليبس، بما في ذلك 44 حالة وفاة، بين 1 مايو و 31 يوليو من هذا العام.

هذا هو أكثر من ضعف عدد التقارير التي تلقتها للعام بأكمله حتى 30 أبريل 2022، والتي بلغ مجموعها أكثر من 21000، وشملت 124 حالة وفاة.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إلى أنها ستحلل التقارير وتفحص الأسباب المحتملة لزيادة العدد.

وقالت شركة فيليبس في يونيو، إنها زودت إدارة الغذاء والدواء بأدلة من اختبارات مستقلة على الأجهزة التي تم سحبها والتي أظهرت أن تدهور الرغوة مرتبط بشكل أساسي باستخدام منتجات تنظيف غير مرخصة تعتمد على الأوزون، ووعدت بإجراء اختبارات إضافية لتحديد السمية المحتملة لأجزاء الرغوة المتحللة، على الرغم من أن الاختبارات حتى الآن أظهرت أن الأجزاء لم تغادر الماكينة.

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