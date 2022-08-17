مسنان يستقبلان مولودها الأول بعد 54 سنة زواج.. كيف ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

استقبل رجل يبلغ من العمر 75 عاما وزوجته صاحبة الـ70 عاما، طفلهما الأول، بعد 54 سنة زواج.

وفقا للأطباء كانت هذه هي الحالة الوحيدة في ألوار بولاية راجستان بالهند، ومع ذلك أصبح العديد من الأزواج الأكبر سنا في جميع أنحاء العالم آباء في سن 70 إلى 80 عاما، وذلك بفضل تقنية التلقيح الاصطناعي، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وقال الدكتور بانكاج جوبتا مسؤول الحالة، إن الطفل والأم على ما يرام، ووزن الطفل نحو 3.5 كجم.

وأعرب الزوج عن سعادته لأن المولود الجديد امتداد لعائلته كونه الولد الوحيد لوالديه.

بدأت رحلة التلقيح الصناعي منذ نحو عام ونصف، ولكن بسبب سن الأم كان هناك قلق وفرح بنفس القدر مع إنجاب الطفل.

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