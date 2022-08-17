غاب لمدة شهرين.. إنقاذ كلب بأعجوبة في كهف تحت الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجح فريق من خبراء الكهوف، في إنقاذ كلب ربما فقد تحت الأرض لمدة تصل إلى شهرين، في كهف ميسوري.

وقالت ريك هالي وجيري كين، اللتان قادا الفريق العامل على رسم خريطة كهف بيروم مور لمؤسسة أبحاث الكهوف، إنهما صادفا الكلب المفقود على بعد 60 متر داخل الممر الرئيسي للكهف، الواقع شمال بيريسفيل، في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لموقع "upi".

استخدم فريق الكهوف، الذي نبه رجال الإنقاذ إلى وجود الكلب، الذين اتصلت بهم مجموعة أخرى من خبراء التخطيط للكهوف، كيس واق من المطر وبطانيات لحماية الكلب أثناء الصعود خارج الكهف.

وقالت هايلي في منشور على فيسبوك، إن عملية الإنقاذ كانت عبارة عن "صعودًا رأسيًا صعبا للغاية، وجدت فيه مشقة كبيرة مع فريق العمل".

وأضافت أنه عثر على آثار أقدام بالقرب من مدخل كهف في حفرة عميقة 12 قدمًا "حوالي 3.6 متر"، مما يشير إلى أنه من المحتمل أن الكلب انتهى به المطاف تحت الأرض.

وأخيرا، تم العثور على الكلب، الذي كان يعاني من سوء التغذية ولكنه لم يصب بأذى، وتبين أنه مفقود منذ 9 يونيو، مما يعني أنها ربما يكون قد ضاع في الكهف لمدة شهرين.





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