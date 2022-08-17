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صور خارجة على الأدوات المدرسية تثير مخاوف أولياء الأمور.. ما حقيقتها؟

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القاهرة - سمر حسين - ماما

الرسومات الخاصة بالأدوات المدرسية

بالتزامن مع اقتراب موعد بدء الدراسة لعام 2022- 2023، يستعد العديد من أولياء الأمور لشراء كافة المستلزمات الدراسية اللازمة لأولادهم، ومع الاهتمام الكبير بالأمر، شهدت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداول مجموعة من الصور التي أثارت الجدل مؤخرًا، حيث حملت عددًا من الملصقات الملونة «استيكرز» الخاصة بأدوات المدرسة، التي جاءت برسومات غير أخلاقية أو مناسبة للأطفال.

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تخوفات لأولياء الأمور بشأن الرسومات المتداولة 

وسرعان ما لاقت صور الرسومات المسيئة الخاصة بالأدوات المدرسية، ردود فعل واسعة من قبل العديد من أولياء الأمور، التي حملت مشاعر الذعر والغضب، نحو كيفية ظهور تلك المنتجات وترويجها أمام الأطفال، كي يستخدموها خلال أيام مراحلهم الدراسية.

وبناءً عليه، حاول «هن» البحث عن حقيقة تلك الرسومات، خاصة بعد انتشارها بصورة واسعة، على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة الرسومات المنتشرة على الأدوات المدرسية

وبالبحث تبين أن تلك الرسومات غير المناسبة للأطفال، يتم بيعها عبر عدد من مواقع الشراء الإلكتروني بعدد من دول العالم، وبلاد شرق آسيا، منذ العام 2017، وأنها ليست حديثة المنتج أو الظهور، إذ إنه تم تداولها عدة مرات من قبل على مدار الأعوام القليلة الماضية.

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وحسب ما جاء بعدد من تعليقات نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعدد من دول العالم، كانت لاقت تلك الرسومات سخرية العديد من الأشخاص، فيما اندهش البعض من إنتاجها بشكل يخص الأدوات الدراسية للأطفال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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