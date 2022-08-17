طبيب أمراض كبد يثير الجدل حول «جرثومة المعدة»: دي أورام متأخرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

منشور متداول أثار الشعور بالذعر لدى العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أوضح خلاله أحد الأطباء، أنه لا صحة لوجود عدوى جرثومة المعدة، وأن من يعانون من هذه الأزمة يواجهون الإصابة بأورام المعدة فقط، حيث جاء خلال المنشور: «مفيش حاجة اسمها جرثومة المعدة، معظمها حالات أورام متأخرة».

وسرعان ما شعر العديد من نشطاء موقع التواصل «فيس بوك»، بالذعر جراء المنشور المتداول، وجاءت العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود عدوى جرثومة المعدة أم لا؟.

طبيب يعلق على حقيقة وجود جرثومة المعدة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عز العرب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه لـ«هن»، أنه لا صحة لما تم تداوله، حيث أن جرثومة المعدة تعد نوعًا من الميكروبات الحلزونية المنتشرة بصورة واسعة على مستوى العالم بنسبة تصل من 70 إلى 80%.

وأشار أستاذ أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن جرثومة المعدة تصيب غشاء المعدة، وتفضل الظهور في بعض الأماكن المعينة بالجهاز الهضمي.

كيفية اكتشاف جرثومة المعدة

ويتم اكتشاف الإصابة بجرثومة المعدة من خلال الفحص بالمنظار الطبي، حيث أنه يتم أخذ عينة من جدار المعدة، ومن ثم يتم التأكد من وجودها أم لا، من خلال ظهور الأجسام المضادة ببراز المريض، وفق «عز العرب».

أما بالنسبة لحقيقة تعرض مصابي جرثومة المعدة للأورام، أوضح استشاري الجهاز الهضمي، أن احتمالية تعرض المريض لهذه الحالة بسيطة للغاية: «بتكون أورام ليمفاوية اسمها malt بتحدث بنسبة بسيطة جدًا نادرة، وبتحصل للمرضى اللي بيكون عندهم أعراض ومش بيتم علاجهم سريعًا».

ثلثي العالم مصابون بجرثومة المعدة

ووفق ما ذكر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc، أن حوالي ثلثي سكان العالم مصابون بجرثومة المعدة، لكنها أكثر شيوعًا في البلدان النامية، وعادةً ما تكون بدون أعراض، ولكنها السبب الرئيسي لحدوث القرحة الهضمية والتهاب المعدة في جميع أنحاء العالم، ولا تشكل خطرًا كبيرًا، ويمكن علاجها بعدد من العلاجات المتعارف عليها لعلاج البكتيريا.