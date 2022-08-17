من هي الكاتبة ولاء الجارحي؟.. حذرت من «طريق» وتوفيت مع ابنها عليه «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة يعيشها رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد رحيل الكاتبة ولاء محمد الجارحي، التي كانت تحتفل بنجاح نجلها «سيف»، قبل أيام من ظهور نتيجة تنسيق الثانوية العامة 2022، إذ حصل على مجموع يؤهله لدخول كلية الهندسة التي طالما حلم بها، ليتحول الفرح إلى كابوس ومأساة كبيرة ألمت بالأسرة برحيل الأم ونجلها، تحت عجلات سيارة نقل بمدينة نصر في مشهد مؤلم.

تحولت صفحات وحسابات الرواد والمقربين للكاتبة الراحلة ولاء محمد الجارحي، لدفاتر عزاءات الكل ينعى الفقيدة ونجلها الذي لم تكتمل فرحته بنجاحه الكبير في الثانوية العامة، بعدما تعرضا لحادث نتيجة سائق يسير على الطريق بسرعة جنونية، ليتمكن المارة من الإمساك به ومن ثم تسليمه للشرطة، وتحرير محضرًا بالواقعة.

ويُقدم «هُن» معلومات عن الكاتبة ولاء الجارحي، خلال السطور التالية، وفق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

- ولاء الجارحي، كاتبة وروائية مصرية، نشرت عدة خواطر وقصص قصيرة على المواقع الإلكترونية، وشاركت في معرض الكتاب لعام 2020 برواية اجتماعية بعنوان «أزرق داكن»، كما شاركت في معرض الكتاب لعام 2021، بقصة قصيرة في كتاب بعنوان«الركن».

- كما ألفت رواية بعنوان «لم أخطيء في الاسم»، وآخر رواية لها هي «بعدما رحلوا» وشاركت بها في معرض الكتاب الأخير.

- لقيت مصرعها هي ونجلها في حادث سير، في إحدى شوارع منطقة مدينة نصر، أمام أعين زوجها الذي كان يجلس في سيارته أثناء عبورهما الطريق.

كواليس الواقعة والحادث

كانت الكاتبة ولاء محمد الجارحي، خرجت مع نجلها «سيف» لشراء ملابس الجامعة له، استعدادًا للحظات دخوله الجامعة، لكن إرادة الله ومشيئة كانت فوق كل اعتبار، إذ توفيا في مشهد صادم أمام الزوج، حينما كان يجلس داخل سيارته ينتظر عودتهما، ليشاهد بنفسه الحادث أثناء عبورهما الطريق، في إحدى شوارع منطقة مدينة نصر.

شقيق الكاتبة ينعيها

وقال وائل الجزار، شقيق الكاتبة الراحلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في حالة صدمة وحزن على فقدانها ونجلها: «عريس الجنة ابن أختي في ذمة الله، اللهم أجرنا في مصيبتنا»، معلنًا عن موعد صلاة الجنازة ومكان الدفن.

كما نعى شقيقته ولاء محمد الجرحي، قائلًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أختي لمحزونون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى أختي في حادثة سير، ربنا يرحمك يا حبيتي يا أطيب خلق الله ويعفو عنك، أسألكم الدعاء لأختي بالرحمة ».

الكاتبة تُحذر من الطريق قبل عام

وكانت ناشدت الكاتبة الراحلة ولاء محمد الجارحي، قبل عام، المسؤولين بضرورة التعامل مع السرعة الجنونية للسائقين، الذي كان الطريق ذاته التي لقيت عليه مصرعها هي ونجلها، إذ دونت منشورات عبر حسابها على فيسبوك، وعلى الصفحات المخصصة لأهالي منطقة مدينة نصر، إذ قالت: «ازاي طريق يكون سريع جدًا وبيمشي عليه نقل بكثرة وطوله تقريبا 10 كيلو متر ويكون مظلم تمامًا، أقسم بالله بنتشاهد وإحنا بنمشي عليه بالليل العواميد مطفية، والطريق سريع و مرعب جدًا، لازم تحصل كوارث عشان يشغلوا النور».

كما دونت منشورًا آخر، قالت خلاله: «نطالب بمراقبة وعقوبة السرعة الجنونية لسائقي النقل والميكروباصات في الطرق السكانية».