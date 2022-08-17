حكاية مثيرة حول اكتشاف أكبر كهف في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

اكتشف مجموعة من فريق العمل الغواصين أكبر كهف في العالم، وذلك خلال عملية غوص في أبريل لعام 2019.

خاض ثلاثة من الغواصين البريطانيين مغامرة إلى حديقة "فونغ نها-كيه بانغ" الوطنية، في مقاطعة كوانغ بنه المكتظة بالأدغال وسط فيتنام لاستكشاف الممرات المائية في الكهف.

وجد الغواصين نفقًا تحت الماء يربط أكبر كهف في فيتنام " سون دونج"، بكهف عملات آخر يسمى " هانغ ثونغ".

ويبلغ إجمالي قياس كهف "سون دونج" 38.5 مليون متر مكعب، وعندما يتصل رسمياً بكهف "ثانغ"، فإنه يضيف 1.6 مليون متر مكعب إضافي في الحجم، وفقًا لما ذكره موقع travelandleisure.

يقع كهف "سون دونج"، في وسط فيتنام، حيث يعتبر أكبر كهف في العالم من حيث الحجم، وتم اكتشافه بالصدفة في عام 1990، من خلال جمعية أبحاث الكهوف البريطانية في عام 2009، وتم افتتاحه للزوار في عام 2013، وحاليًا لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق شركة رحلات المتخصصة في المغامرات من oxalis.

كما أن عمر هذا الكهف النهري لا يقل عن 3 ملايين عام، ويبلغ طول الكهف أكثر من 4.8279 كيلومتر، وفي أكبرها يبلغ ارتفاع الكهف أكثر من 198.12 مترا، وعرضه حوالي 152.4 مترا.

وقال هوارد ليمبرت، المستشار الفني لشركة "Oxalis" للمغامرات ومقرها كوانغ بنه، وأحد خبراء الكهوف الذين ساعدوا في تنظيم رحلة الغوص، بحسب "CNN"، إنهم دعوا الغواصين إلى رحلة في سون دونج تعبيراً عن امتنانهم لجهودهم الكبيرة.

وأراد الغواصون خوض رحلة مثيرة، لذلك توصلت الشركة إلى فكرة الغوص في ممرات الكهف المائية، التي لم تكن ضمن الأنشطة المتوفرة من قبل".

وأكد ليمبرت أن فريق "Oxalis" كان يعلم أن المياه القادمة من كهف سون دونغ انضمت إلى كهف ثانغ، لكن لم يذهب أي إنسان من قبل إلى هذه الأنهار الجوفية.

وخلال المهمة، تمكن الغواصون من الوصول إلى عمق نحو 78 متراً، باستخدام أنابيب هواء من النيتروجين والأوكسيجين، قبل العودة إلى أدراجهم، ويعتقد الغواصون أن يصل العمق إلى 120 متراً، ويمتد مسافة كيلومتر تقريباً.

ويعد كهف "سون دونج" واحداً من أبرز العجائب الطبيعية في العالم، وكان اكتشاف الكهف بمحض الصدفة من قبل رجل يدعى خان، المقيم في فيتنام، في عام 1990.

وأثناء صيده في الغابة، صادف خان فتحة الكهف، وشعر بهبوب رياح من داخله، كما سمع اندفاع نهر في الداخل، لكن بعد مغادرته، لم يتمكن خان من العثور عليه مرة أخرى، إذ أنه محاط بأوراق الشجر، بحسب ما ذكره ليمبرت.

وكان ليمبرت ضمن فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية الذي وطأت قدمه كهف "سون دونج" للمرة الأولى.

وأمضى خان سنوات عديدة في محاولة إعادة اكتشاف فتحة هذا الكهف. وفي عام 2009، قاد خان فريق جمعية أبحاث الكهوف البريطانية إلى هناك.

وبعد استكشاف الفريق للكهف وقياسه، أعلنوا أنه أكبر كهف في العالم، في 2010.

وداخل الكهف الهائل هناك العديد من المناظر الطبيعية المتنوعة، بما في ذلك غابتان، وتنبثق أشعة الشمس من خلال الفتحات التي تم إنشاؤها بواسطة الأسقف المنهارة.

وهناك الكثير من المعابر النهرية والغابات الرائعة والجبال والمنحدرات في كل مكان، إضافة إلى الكثير من الحياة البرية، مثل الطيور والقردة التي تتوطن هذه المنطقة.

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