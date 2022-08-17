للاستمتاع بالمصيف.. إليك الشواطئ المخصصة للنساء فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من النساء التي تبحث عن الخصوصية خلال قضائها عطلة صيفية، للاستمتاع بالبحر، لذا يبحثون عن الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، وذلك ما نوضحه كما يلي:

جميرا بيتش بارك "دبي"

تتميز دبي بالعديد من الأماكن الخلابة، ودائمًا ما تسعى لتوفير كل ما يسعد المواطنين، لذا تم تخصيص شاطئ " جميرا بيتش بارك" في يوم الإثنين والأربعاء للسيدات فقط، حتى يشعرون بالراحة ويستمتعون قدر المستطاع، ويكون خلال تلك الأيام القائمين على العمل نساء فقط أيضًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع timesofindia.

شاطئ ساريسو "تركيا"

يقع شاطئ ساريسو في أنطاليا الجنوبية يقع بالقرب من حي كونيالتي في تركيا، ويتميز بأنه مخصص للنساء فقط، بالإضافة إلى أنه لا يدفع به أي رسوم، مع العلم أنه مجهز بكافة الأشياء التي تساعد النساء على الاستمتاع من بينها حديقة الشاي، والمطاعم، وبوفية الشاطئ، وخدمة الشواطئ.

نادي شاطئ بلفيو "لبنان"

يمتد شاطئ بلفيو على طول أكثر من 200 متر على البحر الأبيض المتوسط، وهو أول منتجع شاطئي في قرية الجية الساحلية في لبنان، حيث يشتهر هذا الشاطئ بالرمال الجميلة والمياه النقية، ويعتبر من الشواطئ الممتعة للنساء حيث يوفر الخصوصية ووجود الخدمات الأخرى، ومنها كافيتريا، و9 حمامات سباحة داخل المنتجع، ومظلات شمسية.

يشمك في منتجع المنتزه "الإسكندرية"

يقع المنتجع على بعد 80 كيلومترا من الإسكندرية، ويعتبر من أوائل الشواطئ التي يتم اعتمادها للسيدات فقط في مصر، ويوفر الشاطئ كافة وسائل الاستمتاع ومنها الموسيقى ورقص الزومبا، ويتم الحفاظ على الخصوصية من خلال تفتيش الحقائب للتأكد من عدم وجود كاميرا للتصوير.

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