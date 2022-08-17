نصائح ذهبية للعناية بالمنطقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Woman” أنه يمكن للمرأة تجنب المشاكل الصحية الشائعة في المنطقة الحميمة مثل الاحمرار والحكة والالتهابات والفطريات من خلال العناية السليمة بها.

وأوضحت المجلة النمساوية أنه ينبغي ارتداء ملابس داخلية قطنية لما تتمتع به من خصائص تهوية جيدة، بينما ينبغي الابتعاد عن الملابس الداخلية المصنوعة من الألياف الاصطناعية، والتي تجعل الجلد يتعرق، مما يشكل بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والفطريات.

وأضافت “Woman” أن الماء يكفي لتنظيف المنطقة الحميمة، محذرة من أن الاستخدام المتكرر لمستحضرات التنظيف المحتوية على مواد عطرية قد يُحدث خللا في فلورا المهبل.

وينبغي أن يقع الأس الهيدروجيني (pH) للمهبل في وسط حمضي يتراوح بين 4 و5ر4، بينما يتراوح الأس الهيدروجيني لغالبية مستحضرات الشامبو واللوشن بين 9 و11. وينطبق ذلك أيضا على الصابون المنزلي، والذي يكون ذا أس هيدروجيني أعلى من الأس الهيدروجيني للمهبل.

ويعد هذا الأس المرتفع قلويا بشكل مفرط بالنسبة للمنطقة الحميمة الحساسة؛ حيث يظهر خلل بطبقة الحماية الحمضية، ومن ثم تشق الفطريات والبكتيريا طريقها إلى المهبل وتستقر وتتكاثر بداخله.