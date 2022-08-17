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توقعات الابراج وحظك اليوم 17/8: رومانسية وحب لهذا البرج.. وديون متراكمة لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope ".

برج الحمل

عاطفياً: ترغب في إدخال بعض التعديلات على منزلك أنت وشريك حياتك.

مهنياً: تحتاج إلى المزيد من الخبرات في مجال العمل، لذا كن هادئًا ولا تجعل حزنك يسيطر عليك.

مالياً: قد تكون خجولًا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مشاكلك المادية.

برج الثور

عاطفياً: لديك مزاج جيد اليوم حاول أن تستمتع بيومك مع شريكك.

مهنياً: استمر في تحقيق أهدافك، فأنت تسلك الطريق الصحيح.

مالياً: حاول أن تسيطر على نفسك وتجنب شراء الأشياء التي لا قيمة لها.

برج الجوزاء

عاطفياً: تشير جميع الدلائل إلى أن شريكك اليوم سيكون سعيدًا جدًا لسماع أخبارك.

مهنياً: من المهم أن تنتبه إلى إشارات جسمك، والحصول على قسط جيد من الراحة.

مالياً: يمكنك توقع تلقي بعض الأخبار المالية الجيدة اليوم.

برج السرطان

عاطفياً: لديك طريقة لطيفة للتعبير عن نفسك لمن تحب.

مهنياً: تحرك بجرأة اليوم نحو أحلامك، ولا تخف من أي شيء.

مالياً: لديك الفرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض.

برج الأسد

عاطفياً: ستكون مشاعرك قوية جدًا اليوم، لذا ابذل قصارى جهدك لتحقيق التوازن بينها وبين إطار عقلي منطقي.

مهنياً: حان الوقت لتحقيق التوازن بين كل العمل الذي كنت تقوم به مع القليل من المرح.

مالياً: تخلص من أي ديون قد تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج العذراء

عاطفياً: اليوم مناسب جداً للاستمتاع بالأجواء الرومانسية.

مهنياً: تعلم عن كيفية معاملتك للآخرين، وابذل قصارى جهدك للحفاظ على السلام الداخلي.

مالياً: تفهم الأشخاص وتوجهاتهم العامة، لذلك استخدم هذا لتجعل أمورك المالية جيدة بالنسبة لك.

برج الميزان

عاطفياً: أنت عاطفي جداً اليوم، وستندهش بالكثير من الأحداث من حولك.

مهنياً: أنت بحاجة اليوم إلى الراحة، ولكنك لا تستطيع القيام بذلك.

مالياً: لديك اليوم العديد من الصراعات بداخلك حول حياتك المادية.

برج العقرب

عاطفياً: ستشعر أخيراً اليوم أنك تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح.

مهنياً: تمسك بقوة بوجهة نظرك، ولا تتخلى عنها.

مالياً: تسعى إلى تحسين وضعك المالي بكل الطرق.

برج القوس

عاطفياً: حاول أن تستعيد ذكرياتك اليوم مع شريكك، فأنت بحاجة إلى ذلك.

مهنياً: تأكد من نوايا الطرف الآخر، قبل عقد أي اتفاق في العمل.

مالياً: يجب أن تكون في مزاج جيد، على الرغم من أنك قد تواجه صعوبة على المستوى المالي.

برج الجدى

عاطفياً: عواطفك اليوم تؤثر عليك بشكل كبير، حاول أن تفكر بعقلك قليلاً.

مهنياً: اليوم هو عظيم بالنسبة لك، ولديك العديد من الانتصارات.

مالياً: تحصل اليوم على المزيد من الأموال من خلال مؤسسة العمل الخاص بك.

برج الدلو

عاطفياً: قد يكون من الصعب عليك التعبير عن نفسك بالطريقة التي تريدها بالضبط.

مهنياً: أنت بحاجة اليوم إلى البحث عن الأشخاص الذين يفكرون بنفس طريقتك.

مالياً: طاقتك مرتفعة اليوم، ولديك قدرة على تحويل وضعك المالي السيء إلى جيد.

برج الحوت

عاطفياً: هذا هو الوقت المناسب للخروج والتواصل الاجتماعي مع شريكك.

مهنياً: ستكون مشغولا، وبعيداً عن أي مشاكل تدور حولك.

مالياً: بدلًا من المضي قدمًا في مشروع بنفسك، فكر في الاستعانة بشريك أو صديق.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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