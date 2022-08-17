إجراءات طبية تجميلية لا تفعلها في الصيف لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر، يبحث الناس عن طرق للحفاظ على برودتهم وراحتهم قدر الإمكان.

وهناك الكثير من النصائح التي نعرف أنها يجب اتباعها أثناء الموجة الحارة، مثل شرب الكثير من الماء وإغلاق نافذة غرفة نومك إذا كان لديك مروحة تعمل.

ولكن بينما نعرف ما يجب القيام به عندما ترتفع درجة حرارة الطقس، هناك أيضًا الإجراءات الطبية التجميلية التي لا ينبغي أن نحاول القيام بها في درجات حرارة مرتفعة، وفق ما أورد موقع "dailymail".

تجنب التقشير الكيميائي

نحب جميعًا تدليل أنفسنا من وقت لآخر وهناك الكثير من الفوائد للتقشير الكيميائي ولكن يمكنك القيام بهذا في أشهر الشتاء.

يتضمن التقشير الكيميائي وضع محلول على وجهك لإزالة خلايا الجلد الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة.

هناك ثلاثة مستويات مختلفة من التقشير الكيميائي، سطحي ومتوسط وعميق.

وفقًا لموقع "NHS"، فإن التقشير الكيميائي العميق هو شيء يجب القيام به مرة واحدة فقط، وهو ينطوي على مخاطر.

عادةً ما يستخدم الناس التقشير الكيميائي لتحسين مظهر الجلد عن طريق تلطيف لون البشرة وتقليل البقع العمرية.

ومع ذلك، فإن تأثير التقشير هو إزالة طبقات الجلد الموجودة، ما يعني أنك ستبقى بشرة جديدة وحساسة كطبقة خارجية.

هذه الطبقة الجديدة من الجلد أكثر عرضة للحرق وأضرار أشعة الشمس من الأشعة فوق البنفسجية.

مزيج من الحرارة الشديدة وضوء الشمس القوي يعرضك لخطر متزايد من التعرض لحروق الشمس على وجهك والذي، كما نعلم جميعًا يمكن أن يكون مؤلمًا بشكل لا يصدق وينطوي على مخاطر صحية أكثر خطورة.

البعد عن زراعة الشعر في فصل الصيف

يمكن أن تستغرق عمليات زراعة الشعر وقتًا طويلاً للتعافي منها، وقد تترك بشرتك حساسة للغاية، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى عند التعرض للحرارة.

زراعة الشعر هي عملية تستبدل بصيلات الشعر على رأس الشخص، لتحفيز نمو الشعر في حالات تساقط الشعر.

العملية التي تستغرق عادة ما بين ست إلى ثماني ساعات لرأس كامل، يتم إجراؤها تحت التخدير الموضعي لأنها قد تكون مؤلمة بشكل لا يصدق.

يتضمن الإجراء أخذ قطعة من الجلد تحتوي على بصيلات الشعر من مؤخرة الرأس، وإدخالها في جروح صغيرة على فروة الرأس.

في حين أن الإجراء نفسه قد يستغرق بعض الوقت، فإن عملية الشفاء تستغرق وقتًا أطول بكثير، حيث يعاني الشخص غالبًا من الحكة والقشور.

بالإضافة إلى وجود جلد رخو إلى حد ما حساس لأشعة الشمس، فإن الحرارة تجعل الناس يتعرقون، ما يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة بحكة شديدة.

في الحالات القصوى، قد يصاب الناس بعدوى من الحرارة على رؤوسهم.

تجنب عمليات شفط الدهون

عملية التعافي من شفط الدهون طويلة وعادة ما تتضمن ارتداء حزام خصر مطاطي ضخم، ما يجعلك تشعر بالحرارة في أي طقس.

شفط الدهون هو إجراء تجميلي يمكن للأشخاص استخدامه لإزالة دهون الجسم غير المرغوب فيها.

وهو يعمل عن طريق شفط الدهون من مناطق صغيرة من الجسم حيث يصعب إنقاص الوزن.

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