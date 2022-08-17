ميريام فارس تتألق بإطلالة جريئة في حفلها الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

أطلت المطربة ميريام فارس بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وتألقت بفستان كت باللون البيبي بلو مزينا بالتطريزات بالكامل ومزودا بفتحة ساق جريئة في حفلها الأخير بـ مونتي كارلو.

واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها إكسسوارات مكونة من سلسلة وأقراط ومجموعة أساور.

وتحرص ميريام على الظهور دائما بمظهر أنيق ومميز، واعتادت على تنوع إطلالتها ما بين الفساتين السواريه الطويلة والقصيرة والكاجوال.