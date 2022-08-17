لأول مرة.. «الأوقاف» تعتمد مقارئ قرآن كريم للسيدات في 4 محافظات

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات «الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية».

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، لتكون هذه الخطوة الأولى من نوعها لتكون السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم على أن تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات، وذلك على النحو التالي:

1- محافظة الإسكندرية: مقرأة مسجد علي بن أبي طالب

1- ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية شرق الإسكندرية قائمة بعمل شيخة مقرأة

2-هدى محمد صبري عبد العزيز الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

3-إيمان السيد على راغب الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

4-محاسن عطية محمد إبراهيم الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

5-أميرة محمد قطب سلمى الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

6-سارة صالح إبراهيم محمود الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

7-هدى محمد صبري عبد العزيز الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

8- إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية شرق الإسكندرية عضوة مقرأة

2- محافظة الغربية: مقرأة مسجد السيد البدوي

1- عايدة أحمد محمود مخلص الغربية طنطا أول قائمة بعمل شيخة مقرأة

2- زكية مصطفى إبراهيم خليل عون الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

3- إيمان محمد أبو المعاطي البنا الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

4- دعاء أسعد طلبه منصور الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

5- سحر رؤوف صبري فريد ناجى الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

6- إيمان محمد سالم غنيم الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

7- علا إبراهيم علي الحلاج الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

8- صفاء محمد صبري سعود الغربية طنطا أول عضوة مقرأة

3- محافظة المنوفية: مقرأة مسجد أبي المكارم

1- زينب عبد الغني البرماوي المنوفية شبين الكوم قائمة بعمل شيخة مقرأة

2- رحاب مصلحي مجاهد درويش المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

3- سناء طه السيد موسى المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

4- ميسا جابر عبده وروري المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

5- تيسير محمد الفتوح المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

6- حنان عبد الله السيد سليمان المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

7- وفاء أمين إبراهيم الزقم المنوفية شبين الكوم عضوة مقرأة

4- محافظة الشرقية: مقرأة مسجد الفتح

1- أمل السيد محمد سليمان الشرقية شرق الزقازيق قائمة بعمل شيخة مقرأة

2- أسماء أحمد السيد محمد السحت الشرقية شرق الزقازيق عضوة مقرأة

3- رضا محمد حسين عبدالله الشرقية شرق الزقازيق عضوة مقرأة

4- مروة إسماعيل محمد أحمد الشرقية شرق الزقازيق عضوة مقرأة

5- سعده إبراهيم مصطفى علي الشرقية شرق الزقازيق عضوة مقرأة

وجارٍ الإعداد لإطلاق عدة مقارئ أخرى للسيدات بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية