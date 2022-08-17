الامارات | النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المركز الطبي للجودة الصحية إن النساء أكثر عُرضة لالتهاب المثانة.

وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بالتهاب المثانة تتمثل في كثرة التبول وسلس البول والشعور بألم وحرقان أثناء التبول، إضافة إلى الشعور بالتعب والإعياء. وفي بعض الأحيان يوجد دم بالبول.

وينبغي استشارة طبيب مسالك بولية عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وتتم عادة بواسطة المضادات الحيوية، إضافة إلى شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لتر ونصف اللتر إلى لترين يومياً، حيث تسهم السوائل في طرد البكتيريا من المثانة. كما تسهم السخونة في تخفيف الألم، ولهذا الغرض يمكن وضع زجاجة أو قربة ساخنة على المثانة.