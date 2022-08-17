الامارات | فساتين الصيف تزهو بالوردي والبرتقالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» أن الفساتين تزهو هذا الصيف بالوردي والبرتقالي، لتمنح المرأة إطلالة جذابة تشيع أجواء البهجة والإقبال على الحياة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الفساتين تتألق هذا الموسم، من خلال فتحة الرجل على جانب واحد أو على الجانبين أو مواضع القطع «Cut-out» في الجزء العلوي لتبوح بأنوثة المرأة، وتمنحها إطلالة جريئة مفعمة بالإثارة.

وأضافت «Instyle» أن إطلالة اللون الواحد الكاملة تبدو في غاية الأناقة، حيث يمكن تنسيق الفستان مع حذاء بدرجة اللون نفسها.

أما مَن ترغب في إطلالة أكثر جاذبية، فيمكنها تنسيق الفستان الوردي مع حذاء برتقالي أو الفستان البرتقالي مع حذاء وردي، حيث تمتاز هذه التوليفات اللونية بطابع جريء يأسر الألباب ويعكس تفرّد أسلوب المرأة وثقتها بنفسها.