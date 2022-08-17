الامارات | قبل الحمل.. لقاحات مهمة لصحة وحياة الجنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت الجمعية الألمانية لأمراض النساء المرأة، التي ترغب في الإنجاب، بمراجعة حالة تطعيمات بعض الأمراض، التي قد تهدد صحة وحياة الجنين.

وأوضحت الجمعية أن الإصابة بالحصبة أو السعال الديكي أثناء الحمل تتسبب في حدوث آلام المخاض في وقت مبكر أو حدوث ولادة مبتسرة، وقد يصل الأمر إلى حد توقف نفس الجنين في حال الإصابة بالسعال الديكي.

وأضافت الجمعية أن إصابة الأم بالتهاب الكبد الوبائي من النوع (ب) خلال الحمل قد تُلحق تلفيات جسيمة بكبد الجنين.

أما الإصابة بجدري الماء أو الحصبة الألمانية، فقد تُلحق تلفيات بالغة بالجنين في رحم الأم.