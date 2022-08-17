الامارات | اقرأ وسافر إلى وطن كاتبك المفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مبادرة صيفية لمحبي السفر والقراءة، تواصل حملة «صيفك رواية»، التي أطلقتها دار «روايات» من الشارقة، برعاية «طيران الإمارات»، اقتراح كتاب كل أسبوع للقراءة، حيث انتقت الدار ستة أعمال من أفضل إصداراتها وخصصتها للقراءة خلال أسابيع الحملة التي تمتد إلى منتصف سبتمبر المقبل، موعد الإعلان عن جوائزها التي ينتظرها من يحبون السفر.

وسيفوز ستة قراء بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفي الكتب التي يقدمون عنها مراجعات مشوقة. ولاستحقاق الفوز بتذكرتين من «طيران الإمارات» للفائزين في ختام الحملة، لاتزال الفرصة قائمة أمام القراء لإنجاز عرض واحد على الأقل حول أحد الكتب التي رشحتها دار «روايات» للقراءة، ومشاركة العرض مع حساب الدار على «التواصل الاجتماعي».

وتستمر الحملة أمام القراء خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بثلاثة كتب أخرى للاستمتاع بمضامينها وكتابة مراجعات عنها تؤهل أصحاب أفضل المراجعات للترشح للفوز بتذاكر سفر إلى بلدان مؤلفيها، والكتب هي «المتاهة»، للكاتب برهان سونميز من تركيا، و«باريس الأورفية»، للكاتب هنري كول من فرنسا، و«لو كان لشارع بيل أن يتكلم»، للكاتب جيمس بالدوين من الولايات المتحدة.

وخلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الحملة تسابق القراء على تقديم مراجعات حول ثلاثة كتب من إصدارات «روايات»، ولايزال الباب مفتوحاً كذلك أمام القراء لنشر مراجعات حول هذه الكتب ومشاركتها مع حساب دار «روايات»، والكتب هي رواية للكاتب السويدي يلمار سودربيري بعنوان «دكتور كلاس»، جاءت على شكل يوميات طبيب يكشف بعض أسرار المرضى الذين يترددون على عيادته.

ورواية من كينيا بعنوان «لا تبكِ أيها الطفل»، لمؤلفها نغوغي واثيونغو، أحد رواد الأدب الإفريقي، والفائز بجوائز عالمية عدة، منها جائزة مان بوكر الدولية، وتسرد قصة الصبي نجوروغي وعائلته، وتضيء على كفاح المجتمع الكيني ضد الاضطهاد والاستعمار البريطاني، خصوصاً أثناء أحداث الانتفاضة التي عرفت في كينيا بانتفاضة ماو ماو بين 1952 و1962.

وفي تنويع لكتب الحملة وبهدف تعريف القراء على الشعر العالمي، تضمن الكتاب الثالث مختارات شعرية للشاعر البولندي آدم زاغايَفسكي الذي اشتهر بالجمع بين كتابة الشعر والنقد والترجمة والرواية، ويعد من أهم شعراء «جيل 68-70»، وحصل على جوائز عالمية، والكتاب من ترجمة الأديب العراقي هاتف جنابي.

ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول الحملة وشروط الاشتراك فيها عبر حسابات دار «روايات» على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».