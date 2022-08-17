الامارات | نصائح للعناية السليمة بالشعر الدهني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «Instyle» أن الشعر الدهني يحتاج إلى عناية خاصة، وذلك للحدّ من الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تفسد المظهر الجمالي للشعر.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي - بخلاف الاعتقاد الشائع - عدم غسل الشعر الدهني يومياً، نظراً إلى أن الغسل الزائد على الحد يؤدي إلى نتيجة عكسية، ويتسبب في زيادة الإفرازات الدهنية. لذا يكفي غسل الشعر الدهني بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

وينبغي أيضاً استعمال شامبو يحتوي على مواد فاعلة تعمل على الحد من الإفرازات الدهنية الزائدة، مثل الطمي الطبي والشاي الأسود وخل التفاح وعصير الليمون وإكليل الجبل والبابونغ. ويراعى أن يكون الشامبو خالياً من المواد الضارة، مثل البارابين والسيليكون والكبريتات.

ومن المهم أيضاً تطبيق مستحضر تقشير على فروة الرأس من وقت إلى آخر للتخلص من الإفرازات الدهنية الزائدة وخلايا الجلد الميتة وبقايا مستحضرات العناية والتصفيف. ولتجنب زيادة الإفرازات الدهنية، ينبغي غسل الشعر بماء فاتر، وليس بماء ساخن للغاية، مع مراعاة عدم استخدام أدوات تصفيف الشعر كالمجفف ومكواة الفرد.