الامارات | زيادة جرائم قتل النساء في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدادت جرائم قتل النساء في إيطاليا بنحو 16% خلال العام الماضي، وارتُكب معظمها على يد الزوج الحالي أو السابق، بحسب أرقام نشرتها وزارة الداخلية.

وخلال الفترة من الأول من أغسطس 2021 إلى 31 يوليو 2022، قُتلت 125 امرأة في إيطاليا، مقابل 108 خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقرير السنوي الذي تنشره الوزارة.

الأغلبية العظمى من جرائم القتل هذه 108، ارتُكبت داخل الأسرة أو في المجال الخاص، بما يشمل 68 جريمة قتل، أو 63% من المجموع، ارتكبها شريك حالي أو سابق للضحية.

وارتُكب ما مجموعه 319 جريمة قتل في إيطاليا خلال هذه الفترة. وبحسب هذه الأرقام، تُقتل امرأة كل ثلاثة أيام في إيطاليا.

وبحسب تقرير نُشر في نوفمبر من جانب المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، تحتل إيطاليا المرتبة التاسعة في قائمة تضم 15 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي شهدت جرائم قتل نساء ارتكبها شركاء الضحايا في عام 2018.