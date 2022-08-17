الامارات | شرطي ياباني ثمل أضاع وثائق 400 شخص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضاع شرطي ياباني كان ثملاً وغفا خلال الخدمة وثائق تحقيقات تتضمن معلومات شخصية لأكثر من 400 شخص، بينهم مشتبه فيه بارتكاب إحدى الجرائم، بحسب الشرطة ووسائل إعلام محلية.

وقال مسؤول في الشرطة إن الشرطي البالغ 49 سنة أضاع الحقيبة التي تحوي الوثائق.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أنّ الشرطي شرب الكحول برفقة زملائه، ثم غفا أثناء عودته إلى المنزل فيما كانت الحقيبة بحوزته.

وعندما استيقظ وجد نفسه قرب إحدى محطات القطار، ولم يتمكن من العثور على الحقيبة، وهذه ليست المرة الأولى التي تُسجّل فيها حوادث مماثلة في اليابان.

ففي يونيو، أفادت سلطات مدينة أماغاساكي بأنّ مقاولاً أضاع حقيبة تحوي شريحة ذاكرة خارجية «يو إس بي»، تتضمن بيانات شخصية لسكان المنطقة البالغ عددهم 460 ألفاً، بعدما خرج لتناول الكحول ثم غفا على الطريق أثناء عودته إلى منزله.