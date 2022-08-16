بعد عام من عقد القران.. جيانا فاروق تعلن الانفصال عن زوجها قبل حفل الزفاف

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت بطلة الكاراتيه الأولمبية جيانا فاروق، عن فسخ عقد قرانها، اليوم الثلاثاء، وذلك قبيل الاحتفال بحفل زفافها، من زوجها المهندس محمد سامي، وشكّل نبأ انفصالها صدمة بالغة بالنسبة للعديد من متابعيها.

تفاصيل إعلان جيانا فاروق عن انفصالها

ودونت اللاعبة جيانا فاروق، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نبأ انفصالها، قائلة: «تم فسخ عقد قراني قبل إتمام الزفاف، الحمدلله الذي هدانا لهذا، واختار لنا الخير».

ويأتي نبأ انفصال جيانا فاروق قبل إتمام زفافها، بعد مرور عام كامل من احتفالها بعقد قرانها، الذي جاء في الرابع عشر من أغسطس بالعام الماضي.

تفاصيل عقد قران جيانا فاروق

وخلال احتفالها بعقد قرانها العام الماضي، أطلت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق، بفستان أبيض بسيط، من الجوبير المُفرغ والمُطرز، وجاء طويلا بدون نقوش، وبأكمام طويلة مُبطنة، مع حجاب أبيض تقليدي، كما وعتمدت البطلة الأولمبية على المكياج السموكي اللامع، مع بوكيه من فصوص اللولي، بدلًا من الورد التقليدي.