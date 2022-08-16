"الجلوتاثيون" لتفتيح البشرة.. تأثير حقنة أثارت الجدل على مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تساعد حقن الجلوتاثيون على تفتيح البشرة بشكل فعال، حيث تجعل البشرة أكثر نقاًء وإشراقة.

وأثارت هذه الحقنة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي جروبات الفتيات عبر "فيسبوك"، ولكن ما تأثيرها على الجسم؟

ما هي؟

الجلوتاثيون يعتبر مركب طبيعي موجود في الكبد وفي العديد من الفواكه والخضروات، مثل الثوم والبصل والأفوكادو والبقدونس والقرع.

وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي يستخدمها جسمك للمساعدة في إزالة الجذور الحرة والسموم، ويساعد على إبقاء البشرة أكثر إشراقًا وحيوية، من خلال تأخير علامات الشيخوخة.

وعادة ما يتم إضافة الجلوتاثيون والميلانين في الحقن لتفتيح البشرة ولكن بنسب معينة تحت إشراف طبيب، لأن تلقيها بصورة مبالغة يتسبب في حدوث مشكلات صحية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "byrdie".

1- زيادة أعراض الربو

بعض الحقن التي يتم حقنها في الطبقة الأولى من البشرة، يمكنها أن تؤثر على صحة الرئتين بشكل مباشر، لذلك يجب التواصل مع طبيب خاص بأمراض الرئة أو الحساسية، أو لعلاج مشاكل التنفس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع oladoc.

2- زيادة الوزن

يمكن أن يؤثر على التوازنات الهرمونية والمناطق الحساسة للدهون، قد تؤدي هذه الأدوية إلى حدوث زيادة بسيطة في الوزن، وعادة ما تعتبر من الآثار التي لا تصيب جميع الحالات حيث يتأثر بنسبة 2% فقط.

3- فقدان صبغة الشعر

عادة ما تؤثر العلاجات الخاصة بتفتيح البشرة على الميلانين بشكل مباشر، وبجانب الميلانين منتجات الصبغة الأخرى في جسمك معرضة لهذا التأثير أيضًا، لذلك سوف يزيد من ظهور الشعر الأبيض بالشعر، كما يمكن أن يتسبب في سقوطه.

4- الغثيان

يعتبر ذلك كرد فعل طبيعي لجسمك على شيء تحقن في جسم صحي، حيث يكون هناك شعور مؤقت في الرغبة بالتقيؤ، وعادة ما يحدث بعد تلقي أي جرعة، أو الأدوية عامًة.

5- صحة العين

إذا دخل الدواء إلى مجرى الدم يمكن أن يؤثر على صحة العين بشكل كبير، حيث يمكن أن يتسبب في حدوث انخفاض في النظر، أو تهيج واحمرار العين الذي يوضح الإصابة بالالتهابات.

6- رد فعل تحسسي للجلد

المواد الكيميائية التي يتم حقنها في جلدك تجعله أكثر عرضة لأي كائن حي دقيق موجودة في البيئة بشكل عام، حيث يمكن أن يتسبب في الإصابة بأنواع مختلفة من الحساسية، كما ينتج عنه حدوث عدم توازن في الهرمونات الداخلية، وتظهر كرد فعل تحسسي للجلد وتكون عبارة عن احمرار وقشور، وبثور صغيرة.

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