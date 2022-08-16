خبير وصفات طبيعية: زيت الروزماري مفيد لعلاج الصلع الوراثي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال أدهم بهجت، خبير وصفات طبيعية، إنه تعرض للصلع منذ أن كان طفلًا في عمر الثانية عشر، ومن وقتها وبدأ البحث عن معرفة سبب الصلع، والذي اكتشف أن سببه الرئيسي هو الصلع الوراثي، لافتا إلى أن الرجل لا يبذل جهدا في الحفاظ على شعره وخاصة القلق الذي يؤدي لمعدل تساقط كبير لشعر الرأس.

الحلول العلاجية لصلع الشعر لا تناسب جميع الحالات

وأوضح «بهجت» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، أن الحلول العلاجية لصلع الشعر لا تناسب جميع الحالات وهناك بعض الحلول الطبيعية التي يمكن استخدامها، لافتًا إلى أن الجيل الصناعي يتكون من كيماويات تؤثر على الشعر سلبًا وهناك بدائل طبيعية مثل جيل بذور الكتان الذي لا يجفف الشعر بل يغذيه ويرطبه ويستمر على مدار اليوم في الحفاظ على مظهر الشعر.

زيوت لعلاج الصلع وتساقط الشعر

وأشار أدهم بهجت، إلى أن زيت الثوم أيضا يمكن استخدامه على فروة الرأس ويحفز نمو الشعر وينشط الدورة الدموية بفروة الرأس، ويجب على الشاب أن يتوجه للبحث عن العلاج الطبيعي بمجرد الإحساس بسقوط الشعر لأول مرة، وخاصة من لديهم أقارب يعاونون من تساقط الشعر أو الصلع الوراثي، موضحا أن هناك 3 زيوت أساسية تستخدم في علاج الصلع ومنها زيت الروزماري وزيت الزنجبيل وزيت القرنفل، من خلال خلطها بزيت الخروع أو بذر الكتان أو الجوجبا بنسب تتراوح من 3 إلى 10%.

وأكد خبير الوصفات الطبيعية أن غسيل الشعر يوميا لا يفضل ويجب غسل الشعر مرة كل 3 أيام لعدم فقد الدهون الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس، مشيرا إلى أن الخليط يتضمن 40% من زيت بذرة الكتان و40% من زيت الخروع و10% روز ماري و5% قرنفل و5% زنجبيل.