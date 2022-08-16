لايف ستايل

أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها.. تستمتع بأجواء الصيف مع أسرتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كيم كاردشيان

أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها أثار اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ أنها تحاول الاستمتاع بحياتها الخاصة رفقة أبنائها وأفراد عائلتها، بعدما انفصلت مؤخرًا، عن الممثل الكوميدي الشهير بيت ديفيدسون.

وفي أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها، وثقت نجمة تليفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية، تفاصيل استمتاعها بحياتها عقب الانفصال عن حبيبها.

f967fc556d.jpg

تفاصيل أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها

وحسب ما كشفت مجلة «harpersbazaar» الأمريكية الخاصة بشؤون المرأة، جاء أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها، خلال وجودها في نزهة بحرية على متن قارب بولاية أيداهو بالولايات المتحدة، حيث ظهرت رفقة أفراد أسرتها، وهي ترتدي بدلة للغوص باللون الأسود، ومرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم سوداء أيضًا.

وخلال الرحلة وفي أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها من بيت ديفيدسون، شاركت الأولى متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من الصور خلال قيامها بالعديد من الأنشطة، مثل التزلج على المياه، والتسلق على الحبال بين الجبال والمرتفعات، وغيرهم.

5454d18e4d.jpg

تفاصيل انفصال كيم كادرشيان 

وقبل عدة أيام أعلنت كيم كاردشيان عن انفصالها من الممثل العالمي بيت ديفيدسون، وذلك بعد مرور 9 أشهر من ارتباطهما عاطفيًا، موضحين أن الانفصال لن يؤثر على علاقتهما، وأنهما سيظلا أصدقاء.

316eb84393.jpg

وجاء سبب انفصال كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون بسبب انشغال كل منهما بأعماله الخاصة، وهو ما تسبب في حدوث تباعد بينهما، وتواجد كل منهما في دولة أخرى، كذلك واجهت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي أزمات بسبب صعوبة تنقلها بأطفالها للسفر إلى حبيبها أثناء انشغاله بتصوير بعض من أعماله في أستراليا.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا