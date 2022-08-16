أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها.. تستمتع بأجواء الصيف مع أسرتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها أثار اهتمام العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، إذ أنها تحاول الاستمتاع بحياتها الخاصة رفقة أبنائها وأفراد عائلتها، بعدما انفصلت مؤخرًا، عن الممثل الكوميدي الشهير بيت ديفيدسون.

وفي أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها، وثقت نجمة تليفزيون الواقع وسيدة الأعمال الأمريكية، تفاصيل استمتاعها بحياتها عقب الانفصال عن حبيبها.

تفاصيل أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها

وحسب ما كشفت مجلة «harpersbazaar» الأمريكية الخاصة بشؤون المرأة، جاء أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها، خلال وجودها في نزهة بحرية على متن قارب بولاية أيداهو بالولايات المتحدة، حيث ظهرت رفقة أفراد أسرتها، وهي ترتدي بدلة للغوص باللون الأسود، ومرتدية نظارة شمسية كبيرة الحجم سوداء أيضًا.

وخلال الرحلة وفي أول ظهور لـ كيم كاردشيان بعد انفصالها من بيت ديفيدسون، شاركت الأولى متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عددًا من الصور خلال قيامها بالعديد من الأنشطة، مثل التزلج على المياه، والتسلق على الحبال بين الجبال والمرتفعات، وغيرهم.

تفاصيل انفصال كيم كادرشيان

وقبل عدة أيام أعلنت كيم كاردشيان عن انفصالها من الممثل العالمي بيت ديفيدسون، وذلك بعد مرور 9 أشهر من ارتباطهما عاطفيًا، موضحين أن الانفصال لن يؤثر على علاقتهما، وأنهما سيظلا أصدقاء.

وجاء سبب انفصال كيم كاردشيان وبيت ديفيدسون بسبب انشغال كل منهما بأعماله الخاصة، وهو ما تسبب في حدوث تباعد بينهما، وتواجد كل منهما في دولة أخرى، كذلك واجهت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي أزمات بسبب صعوبة تنقلها بأطفالها للسفر إلى حبيبها أثناء انشغاله بتصوير بعض من أعماله في أستراليا.