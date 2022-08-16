ابنة شقيقة الأميرة ديانا تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة.. ورثت أناقة خالتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حملة دعائية جديدة لصالح ماركة الأزياء العالمية «دولتشي أند جابانا»، شاركت بها ليدي كيتي سبنسر، ابنة شقيقة الأميرة ديانا، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا مع ظهورها الأخير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم، بجلسة التصوير الجذابة التي ظهرت بها.

تفاصيل جلسة التصوير الخاصة بابنة شقيق الأميرة ديانا

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن ابنة شقيقة الأميرة ديانا، ظهرت في الحملة الدعائية الخاصة بنظارات وبعض من إكسسوارات ماركة الأزياء العالمية، والتي جاءت مستوحاة من موضة ثمانينات القرن الماضي.

وخلال إحدى الصور ظهرت ليدي كيتي سبنس، البالغة من العمر 31 عامًا، وهي مرتدية معطفًا طويلًا باللون الأسود، وفيونكة باللون الذاته أعلى شعرها ذهبي اللون، حاملة في يدها حقيبة صغيرة مصممة من قماش «التايجر»، فيما ظهرت بصورة أخرى وهي مرتدية نظارة شمسية وعقدًا من تصميم الماركة ذاتها.

وسرعان ما نالت الصور تداولًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المتابعين بإطلالة نجلة شقيقة الأميرة ديانا، التي تتميز بأناقتها التي شبهها البعض بأناقة خالتها الراحلة.

زواج ابنة شقيقة الأميرة ديانا

وخلال صيف العام الماضي 2021، احتفلت ليدي كيتي سبنسر بزواجها من الملياردير البريطاني، مايكل لويس، وذلك في حفل زفاف أرستقراطي كبير، أقيم في العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد قصة حب جمعت بينهما لمدة 3 سنوات منذ العام 2018.

وتعد ليدي كيتي هي سفيرة دار الإزياء الإيطالية «دولتشي أند جابانا»، وقد شاركت في عدد من الحملات الإعلانية بها من قبل.